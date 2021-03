한화생명, 초간편가입 종신보험 출시…"질문 두개만 통과하면 가입"

질문 두개만 통과하면 유병자·고령자도 가입 가능

사망보험금 최대 10억까지 보장

[아시아경제 기하영 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 2,975 전일대비 5 등락률 +0.17% 거래량 697,743 전일가 2,970 2021.03.25 09:58 장중(20분지연) 관련기사 "보험 소송 남발"…지난해 소송가액만 2조 넘어(종합)한화생명, 청소년 금융교육 지원 '경제교실' 출범소송가액만 2조원대…지난해 보험사 소송 늘었다 close 은 업계 종신보험 중 최초로 두 가지 질문만 통과하면 유병자·고령자도 가입할 수 있는 '한화생명 초간편가입 종신보험'을 출시했다고 25일 밝혔다.

이 보험은 두 가지 질문 ▲'3개월내 입원·수술·추가검사(재검사) 필요소견' ▲'5년이내 암·협심증·심근경색·뇌졸중 진단'만 통과하면 가입할 수 있도록 조건을 대폭 완화했다. 기존 간편가입 종신보험의 3가지 질문 중 '2년이내 입원·수술(제왕절개 포함)'을 제외한 것이다.

이 상품의 주계약 가입한도는 최대 10억까지다. 큰 금액의 사망보장을 간단한 가입절차로 준비할 수 있다. 사망보험금을 상속세 재원으로 활용하고자 하는 유병자·고령자 고객의 관심이 클 것으로 예상된다.

또 요즘 인기를 끌고 있는 표적항암약물허가치료에 대해 특약으로 최대 5000만원까지 추가할 수 있다. 아울러 암·뇌·심장관련 중대질환의 진단·입원·수술을 보장하는 30여종의 특약도 선택할 수 있어 원하는 보장만 골라서 가입이 가능하다.

성윤호 한화생명 상품개발팀장은 "기존 일반종신보험뿐만 아니라 간편종신보험에도 가입하지 못했던 고객들이 '한화생명 초간편가입 종신보험'을 통해 보장받을 수 있다"며 "최근 니즈가 높은 표적항암약물치료 또한 최대 5000만원까지 파격적으로 늘린 만큼 유병자 시장의 선두주자로 자리 잡을 것으로 기대한다"고 말했다.

한화생명 초간편가입 종신보험의 가입가능 나이는 보험나이 기준 30세~73세까지다.

40세, 1종 간편가입형, 생활자금 보증형, 주계약 가입금액 5000만원, 20년납으로 가입시 월 보험료는 남성 15만7500원, 여성 13만7500원이다. 표적항암약물허가치료특약, 가입금액 5000만원, 5년만기 갱신형 부가시 월 보험료 남성 4500원, 여성 6000원이 추가된다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr