삼성전자, 동남아 시장서 네오 QLED 본격 판매 개시

삼성전자가 싱가포르에서 네오 QLED를 비롯한 2021년 TV 신제품을 출시하고 현지 미디어와 거래선을 대상으로 체험 행사를 진행했다고 25일 밝혔다.

삼성전자는 전날 진행된 행사에서 네오 QLED를 비롯해 '더 프레임', '더 세리프', '더 세로', '더 프리미어' 등 2021년 라이프스타일 TV 신제품을 함께 선보였다. 삼성전자는 이달 초 싱가포르에 앞서 호주에서 네오 QLED를 출시했고, 4월에는 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀, 말레이시아, 뉴질랜드 등 동남아 시장과 오세아니아 시장 전역에 판매한다는 계획이다.

삼성전자 동남아총괄 조상호 전무는 "삼성 TV는 동남아와 오세아니아 시장에서 1위를 유지하고 있고 특히 QLED TV는 연평균 두 배씩 고속 성장하며 프리미엄 TV 시장을 주도하고 있다"면서 "네오 QLED 출시로 소비자들의 일상에 더 많은 가치를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

