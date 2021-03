文 "제가 맞아봤다, 안심해도 된다…백신 안전성 논란 끝내달라"

[아시아경제 이지은 기자] 23일 부인인 김정숙 여사와 함께 아스트라제네카(AZ) 백신을 맞은 문재인 대통령이 "맞아 보니 안심해도 된다"며 코로나19 백신 안전성 논란을 끝내달라고 요청했다.

문 대통령은 24일 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "백신 접종, 제가 맞아 보니 안심해도 된다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 "주의를 기울여야 하는 시간이 더 남아 있긴 하지만, 만 하루와 7시간이 지난 지금까지 별 탈이 없었다"며 "어제 밤늦게 미열이 있었는데, 머리가 아프거나 불편한 정도는 아니었지만 대비 차원에서 해열 진통제를 먹고 잤더니 아침에는 개운해졌다"고 경과를 밝혔다.

문 대통령은 "평소 고혈압인데, 혈압에도 아무 영향이 없는 듯하다"며 "함께 접종받은 11명 모두 아무 이상이 없거나 가벼운 미열이나 뻐근함 정도가 있었다는 것이 전부"라고 말했다.

문 대통령은 독감 접종에도 부작용을 겪은 일이 있던 김 여사 역시 '독감 접종보다 더 가벼웠다'는 반응을 보였다고 전했다.

문 대통령은 "사람에 따라서 증상이 심한 분들도 있지만, 면역이 형성되는 과정이라고 하니 너무 걱정하지 않으셔도 될 것"이라며 "이제 백신의 안전성에 대한 논란은 끝내 주시기 바란다"고 말했다.

이어 "전 세계가 공인하는 백신의 안전성을 논란하는 것은 아무에게도 도움이 되지 않는다"며 "오히려 더 많은 사람이 백신을 접종받을 수 있도록 국민들께서 적극 협조해 주시기 바란다"고 덧붙였다.

문 대통령은 주요 7개국(G7) 회의 출국을 위해 지난 23일 오전 김 여사와 함께 종로구 보건소에서 AZ 백신 주사를 맞았다. 청와대는 65세 이상에 대한 AZ 접종이 시작되는 23일 문 대통령이 가장 먼저 백신을 맞은 것은 안전성 논란 불식을 위한 것이라고 밝힌 바 있다.

