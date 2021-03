[공직자재산공개]공정위, 토지 소유 고위공직자 '0'명

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 올해 정기 재산공개 대상 공정거래위원회 소속 공무원 중 토지를 소유한 고위공직자는 없는 것으로 나타났다.

25일 정부공직자윤리위원회가 관보를 통해 공개한 '2021년 고위공직자 정기 재산변동사항'에 따르면 조성욱 공정위원장의 재산은 총 30억910만원이다. 가액변동 등에 따라 1년전보다 366만원 가량 늘었다.

조 위원장 전체 재산 중 가장 비중의 높은 것은 예금(16억5317만원)이다. 전년 19억113만원 보다 1억6495만원 줄었다. 분양받은 서울 동대문구 전농동 소재 '롯데캐슬 아파트의 중도금 납입에 따른 것이다.

조 위원장은 전농동 아파트 분양권을 포함해 12억6320만원 규모의 부동산을 소유하고 있다. 서울 송파구의 상가와 관악구 봉천동 아파트의 전세임차권, 경기 안양 평촌동의 근린생활시설 등이다. 소유한 토지는 없다.

김재신 공정위 부위원장은 9억5118만원의 재산을 신고했다. 본인명의의 3억4300만원 상당의 세종 아파트와 배우자 명의의 서울 마장동 아파트 전세임차권(3억원) 등이다.

한편 전일 취임한 김형배 한국공정거래조정원장은 취임한 5억122만원의 재산을 신고했다.

