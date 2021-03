조국 "吳 부인 36억원 보상, 尹 장모 102억 차익…이에 대한 분노는"

[아시아경제 허미담 기자] 조국 전 법무부 장관이 24일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 박형준 국민의힘 부산시장 후보와 윤석열 전 검찰총장 등의 부동산 관련 의혹을 나열하며 비판의 목소리를 높였다.

조 전 장관은 이날 오후 자신의 페이스북에 올린 글에서 "오세훈 후보 부인의 내곡동 땅이 보금자리 주택지구로 지정되면서 실제 보상으로는 (공시지가의) 7배에 달하는 36억5000만 원을 받았다"며 오 후보의 '내곡동 셀프보상 의혹'을 언급했다.

또 그는 "부산 엘시티(LCT) 앞에 설치된 18억짜리 철조망 모양의 조형물, 28억 원어치의 공공미술품 11점 등을 납품한 회사 '제이사'는 박형준 후보 부인의 사촌이 대표고 부인의 아들이 이사를 맡고 있다"며 박 후보의 '엘시티 특혜 분양 의혹'을 거론했다.

윤 전 총장에 대해선 "윤 전 총장의 장모는 아산신도시 땅 투기로 대한주택공사(한국토지주택공사 전신)와 한국도로공사로부터 총 132억여원의 토지보상금을 받아 102억 원의 차익을 얻었다"고 주장했다.

조 전 장관은 "이에 대해서는 분노도 질책도 없다. 모두 '공정'하고 '합법적'으로 처리된 것이라고 믿어준다"며 "참 쉽다"라고 비꼬았다.

앞서 조 전 장관은 다른 게시물을 통해서도 "윤 전 총장은 한 매체와의 인터뷰에서 한국토지주택공사(LH) 직원들의 땅 투기 사건을 겨냥해 '공정해야 할 게임 룰이 조작된 망국 범죄'라며 엄중 수사를 촉구한 바 있다"며 "이 투기에 대한 검찰과 언론의 입장은?"이라고 지적한 바 있다.

