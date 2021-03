日, 첨단 반도체 국내 생산체제 구축 나선다

[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 해외에 의존해온 첨단 반도체의 국내 생산 체제 구축에 나선다.

24일 요미우리신문에 따르면 산업정책을 관장하는 일본 경제산업성은 첨단 반도체의 국내 생산 체제 정비를 위해 민관이 참여하는 공동 사업체를 신설한다고 발표했다.

또한 반도체·디지털 인프라 등에 관한 새로운 산업정책을 검토해 나갈 기구로 '반도체·디지털 산업전략 검토 회의'를 운영하기로 했다.

이바라키현 쓰쿠바시에 소재한 산업기술종합연구소가 이끄는 공동 사업체에는 반도체 제조 장비를 만드는 도쿄 일렉트론과 캐논이 중심 멤버로 참여한다. 각 업체가 첨단 반도체 제조 공정 중 기판에 회로를 만드는 '전 공정'과 관련해 연구·개발한 기술을 국립 연구개발법인인 산업기술종합연구소에서 생산설비의 실용화로 연결한다는 구상이다. 이 과정에서 반도체 생산 기술에서 앞서는 미국과 대만 업체의 협력도 얻을 방침이다.

일본 정부는 민관 협력을 기반으로 첨단 반도체 개발 체제를 구축해 2025년 국내 양산을 목표로 하고 있다.

요미우리신문은 "일본 내에 PC용 등 기존 반도체를 생산하는 거점이 다수 있지만 스마트폰이나 자동차 등 각종 디지털 기기의 두뇌 역할을 하는 첨단 반도체 분야에선 일본 기업이 미국, 유럽, 한국, 대만 기업에 크게 뒤져 있다"고 분석했다.

그러면서 신문은 "디지털화로 수요가 크게 늘고 있는 첨단 반도체를 안정적으로 확보하는 것이 긴급한 과제로 떠올랐다"며 연구개발 및 제조 환경 조성 과정에서 협력할 민관 공동사업체의 신설 배경을 분석했다.

일본 정부는 쓰쿠바시에 첨단 반도체 조립 공정에 관한 연구개발 거점을 신설할 예정인 대만 반도체업체 TSMC에 보조금을 지급할 방침인 것으로 알려졌다.

요미우리는 "일본 정부가 TSMC 지원을 통해 첨단 반도체 개발을 추진하는 민관 공동사업체와의 시너지 효과를 기대하고 있다"고 전했다.

