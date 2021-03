삼성, 드론배송 시대 개막…아일랜드서 스마트폰 '3분 배송'

전세계 지사 중 아일랜드서 시작

삼성전자가 전세계 지사 중 최초로 아일랜드에서 드론 배송 서비스를 선보인다. 대상은 갤럭시S21을 포함한 최신 스마트폰 시리즈와 무선 이어폰, 태블릿PC, 스마트 워치류 등이다.

삼성전자는 24일 뉴스룸을 통해 "마나 드론 딜리버리와 파트너십을 맺고 삼성전자 아일랜드 온라인 홈페이지에서 주문한 고객들에게 최신 갤럭시 기기들을 드론으로 배송하는 서비스를 시작한다"고 밝혔다.

삼성 아일랜드 법인은 온라인 주문부터 주문 처리까지 엔드투엔드 방식의 비대면 쇼핑 경험을 고객들에게 제공할 계획이다. 아일랜드 오란모어 지역에서 첫 선을 보이며 근시일내 아일랜드 전역으로 서비스 지역을 확대한다.

협력 대상인 마나 드론 딜리버리는 주문제작된 항공우주 산업 등급 드론을 사용한다. 드론은 50~80m 상공에서 날아다니며 60kph(시간당 60km) 이상 속도로 비행한다. 배송 센터부터 3분 이내 오란모어 지역 내 소비자 집 문 앞까지 제품을 전달하는 게 목표다.

이몬 그랜트 삼성 아일랜드 온라인 책임자는 "삼성에서는 항상 고객에게 의미있는 혁신을 가져올 수 있는 방법을 찾고 있다"며 "아일랜드에서 제품 드론 배송을 가능하게 한 최초의 회사가 됐다는 점에서 매우 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.

마나 드론 딜리버리의 최고기술책임자(CTO) 앨런 힉스도 "삼성은 항상 고객을 최우선으로 생각하는 전세계적으로 가장 혁신적인 브랜드 중 하나"라며 "함께 다음 챕터를 쓸 수 있게 돼 진심으로 기쁘게 생각한다"고 전했다.

