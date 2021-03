하이트진로, 소방청과 제 2회 비대면 체육대회 개최

[아시아경제 이승진 기자] 하이트진로는 소방청과 함께 비대면 체육대회 ‘2021 더 히어로 레이스’를 개최한다고 24일 밝혔다. 하이트진로 임직원과 전국 소방공무원 직원 및 가족을 대상으로 4월 1일부터 2달간 진행한다.

지난해에 이어 올해로 2회를 맞은 ‘2021 더 히어로 레이스’는 참여자들의 일상 속 지속적인 체력 증진을 도모, 성취감을 고취시키고 구성원간의 단합 및 소통을 강화하기 위해 기획됐다.

코로나19 확산 방지를 위해 위치 기반 애플리케이션으로 기록, 평가하는 비대면 체력 증진 대회임을 모범사례로 평가받아 2020년 정부의 인사혁신 우수사례 경진대회에서 은상을 수상한 바 있다.

올해는 가정의 달을 맞아 소방공무원 가족이 함께할 수 있도록 대상 범위를 확대하고, 7개 종목만 선별해 참가자들의 종목별 참여도를 높였다.

개인별, 팀별 경쟁을 기반으로 한 ▲걷기 ▲달리기 ▲등산 ▲사이클 등 6개 종목과 비경쟁종목인 ▲일일걷기 1만보 성실도가 있다. GPS 기반 앱을 이용해 운동량을 측정하며, 두달간의 기록을 합산해 6월에 시상 할 예정이다.

김인규 하이트진로 대표는 “이번 체육대회가 국민의 안전과 생명을 지키기 위해 고생하시는 소방관들과 하이트진로 임직원들의 일상에 활력이 되길 바란다”며 “하이트진로는 앞으로도 소방 기관 근무자들의 복지 향상을 위해 지속적으로 지원을 이어갈 계획”이라고 말했다.

한편, 하이트진로는 2018년 소방청과 ‘소방공무원 가족 처우 개선과 국민안전의식 제고’를 위한 업무협약 체결 이후 장학금 및 위로금 지원, 국민안전캠페인 진행 등 소방관 유가족 지원을 위한 다양한 프로그램을 매년 진행해왔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr