"北, 지난 주말 단거리 미사일 시험 발사"(상보)

워싱턴포스트, 소식통 인용 보도

언론 보도 통해 먼저 알려져

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 일간 워싱턴포스트(WP)는 북한이 지난 주말 단거리 미사일 여러 발을 시험 발사했다고 23일(현지시간) 보도했다.

WP는 복수의 소식통을 인용해 이같이 보도했다. 다만 어떤 미사일을 어디서 쐈는지 등 자세한 내용에 대해서는 언급하지 않았다.

WP는 이번 시험발사가 조 바이든 미국 행정부에 대한 김정은 북한 국무위원장의 첫 직접적 도전이라고 평했다.

북한의 미사일 발사가 외신을 통해 사후에 알려지는 것은 이례적인 일로 평가된다. 사실일 경우 한미가 이에 대해 침묵했을 수 있기 때문이다.

북측은 두 장관의 방문에 맞춰 김여정 노동당 부부장과 최선희 외무성 제1부상 명의의 담화를 통해 새 미국 정부에 경고를 했다.

앞서 CNN 방송은 미 당국이 토니 블링컨 국무부 장관과 로이드 오스틴 국방부 장관의 한국과 일본 방문 중 북한의 미사일 발사 등 도발에 대해 경계하고 있다고 보도한 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr