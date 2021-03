野 "그렇게 할 일이 없나"…박범계 "왜 폄훼하나"

[아시아경제 임춘한 기자] 국회 법제사법위원회가 23일 박범계 법무부 장관의 한명숙 전 국무총리 사건 수사팀 모해위증 교사 의혹 수사 지휘와 관련해 인격 모독 발언 논란 등이 이어진 끝에 파행했다.

유상범 국민의힘 의원은 이날 국회 법사위 전체회의에서 박 장관에게 "기소해야 한다고 판단하면 기소 지휘를 해야 했다"며 "비겁하게 대검 부장회의가 뭐냐. 자문기구에서 판단하라는 그런 지휘가 어디 있느냐"고 쏘아붙였다.

박 장관은 "비겁하다는 얘기를 그렇게 함부로 하는 게 아니다"라며 "3일에 걸쳐 기록을 보고 판단했기 때문에 나름의 결단으로 수사지휘를 한 것"이라고 반박했다. 이어 "이 사건의 기록을 직접 보셨으면 그런 말씀을 하지 않았을 것"이라고 덧붙였다.

김도읍 국민의힘 의원은 "왜 법무부 장관이 6천 페이지 기록을 보고 앉아있느냐"며 "그렇게 할 일이 없느냐. 나라 꼴이 걱정"이라고 비판했다. 김 의원은 박 장관이 주로 쓰는 '존경하는 의원님'이라는 표현을 겨냥해 "존경하지 마십시오. 존경 안 받고 싶습니다"라거나 "판사 경력이 짧을 뿐만 아니라 수사 경험도 없어 잘 모르시는 모양"이라며 말했다.

박 장관은 "왜 이렇게 의원님에게 폄훼의 대상이 돼야 하느냐. 다른 일도 잘하고 있다"며 "제가 판사 경력이 짧고 길고가 대체 무슨 관계가 있느냐"고 밝혔다.

해당 발언은 "판사 경력 발언은 인격 모독"이라는 백혜련 더불어민주당 의원과 "틀린 말을 했느냐"는 김 의원의 고성 섞인 논쟁으로 번졌다. 윤호중 법사위원장은 소란이 일자 "두 분의 논쟁이 그치지 않아 회의 진행이 어렵다"며 정회를 선언했다.

