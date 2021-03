KT 구현모 "스튜디오지니, 중간지주사 전환 고민…시즌 분사 가능"

중간지주 성격 갖되 형태 고민 중

OTT 시즌은 분사 가능성 높아

딜라이브 인수 지지부진

작년 10월 제시한 원칙 지킬 것

[아시아경제 차민영 기자] 구현모 KT 대표가 23일 KT 스튜디오지니 출범 관련 미디어 간담회에서 KT 스튜디오지니의 중간지주사 전환 가능성을 고민 중이라고 밝혔다.

구 대표는 이날 미디어 콘텐츠 수직계열화 질문에 대해 "스튜디오지니가 중간지주 성격을 갖지만 형태를 어떻게 갖고 갈 것인가에 대해서는 고민 중"이라며 "자체 온라인동영상서비스(OTT) 서비스인 시즌은 내부적으로 분사 가능성이 높다"고 말했다.

나스미디어, KT H, 지니뮤직 등 주요 미디어 콘테츠 계열사 대다수는 분사한 독립 법인으로 작년 초 웹툰·웹소설 지식재산권(IP) 전문 스토리위즈도 독립 행렬에 합류했다.

구현모 대표는 나머지 KT 그룹 비주력 계열사 구조조정에 대해서는 말을 아꼈다. 작년 3월 취임한 구 대표는 적극적인 인수합병(M&A)과 비주력 계열사 정리를 병행하며 그룹 전체의 리스트럭처링을 시도해왔다. 특히 '디지털 플랫폼 기업(Digico·디지코)' 전략을 전면에 내세우고 탈(脫)통신을 선언했다. 미디어 부문 매출도 3조원대를 넘어섰다.

그는 "작년 10월 언급한 대로 통신기업(텔코)에 필요한 기능은 유지하고 강화하고 디지코 관련은 확장하고 발전시키겠다는 기존 원칙을 지키고 있다"며 "현재 딜라이브 인수 건은 지지부진한 상황으로 지켜봐야 할 듯하다. KT 파워텔 등 나머지 계열사에 대해서는 언급이 어렵다"고 전했다.

지난 1년간 대표로서 지낸 소회도 밝혔다. 그는 "코로나19의 매출 영향도 그렇지만 임직원들과의 대면 소통이 부족했던 점이 아쉬웠다"며 "다만, 회사가 작년 디지코 분야에서 성장을 보였고 국민 인식이 긍정적으로 바뀌었다는 지표들이 관측됐다"고 평가했다.

이어 "올해는 KT 가 내부에서 일하는 방식 측면에서 작년보다 좋을 것 같다"며 "클라우드 부문이나 미디어 커머스, 신사업 부문에서 새 성과가 나오는대로 다시 말씀드리는 기회가 있을 것"이라고 덧붙였다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr