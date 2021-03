[아시아경제 온라인이슈팀] 브레이브걸스 민영이 청량한 미모를 발산했다.

최근 민영은 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 민영은 공군 의상을 입고 카메라를 응시하며 경례를 하고 있다. 방송 무대 대기실에서 남색 제복으로 무대에 오른 뒤 팬들과 소통하는 모습이다. 누리꾼들은 "오늘도 최고" , "청량" = "민영" 라며 큰 찬사를 아끼지 않았다.

한편 걸그룹 브레이브걸스는 4년 전 발표한 곡 ‘롤린’(Rollin’)이 역주행하면서 음원차트 1위를 휩쓸고 있다.

