[e공시 눈에 띄네]코스피-22일

<장 마감 후 주요 공시>

◆만도=폭스바겐 서스펜션 공급계약 체결...계약금액 1조4044억원

◆ 제이준코스메틱 제이준코스메틱 025620 | 코스피 증권정보 현재가 2,145 전일대비 10 등락률 -0.46% 거래량 206,008 전일가 2,155 2021.03.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 제이준코스메틱, 지난해 영업손실 감소…"신제품 출시, 온라인 마케팅 강화해 실적 개선할 것"제이준코스메틱, 작년 매출액 305억원…41.9% 감소[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일 close =사업보고서 제출 기한 연장 신고...감사보고서 제출 지연 사유

◆ 샘표 샘표 007540 | 코스피 증권정보 현재가 51,000 전일대비 300 등락률 -0.58% 거래량 7,743 전일가 51,300 2021.03.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 샘표, 주당 200원 현금배당 결정[AI 실시간 실적 분석] 어닝서프라이즈·3년최고영업이익 종목 총정리 샘표, 주가 6만 3700원.. 전일대비 -7.41% close =김진만 건국대 교수 사외이사로 신규 선임

◆ 쎌마테라퓨틱스 쎌마테라퓨틱스 015540 | 코스피 증권정보 현재가 7,340 전일대비 970 등락률 -11.67% 거래량 2,511,537 전일가 8,310 2021.03.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 당장 다음주! 주목해야 할 “러시아 백신” 국내생산 바이오 황제株의 탄생!!쎌마테라퓨틱스, 주가 8240원 (-4.19%)… 게시판 '북적'쎌마테라퓨틱스, 외국인 3만 2225주 순매수… 주가 2.43% close =감사보고서 제출 지연

◆ 우리종금 우리종금 010050 | 코스피 증권정보 현재가 691 전일대비 8 등락률 +1.17% 거래량 6,094,310 전일가 683 2021.03.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 눌림목 증시 타계할 '급상승' 유망 종목들【시선집중】 전문가들이 꼽는 꼭 사야할 급상승 유망주들【시선집중】 개인투자자들이 잘 모르는 보석과 같은 종목들 close =사외이사 서근우 재선임·홍순계 신규 선임

