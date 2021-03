오세훈·안철수, 누가 나오든 박영선에 크게 앞선다

입소스 여론조사 결과서

오 50.6% vs 박 36.8%

안 52.3% vs 박 35.6%

[아시아경제 김지희 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 안철수 국민의당 후보 중 어느 쪽이 단일후보로 나서더라도 박영선 더불어민주당 후보를 크게 앞선다는 여론조사 결과가 22일 나왔다.

여론조사업체 입소스(IPSOS)가 중앙일보 의뢰로 지난 19∼20일 서울에 거주하는 만 18세 이상 1002명을 대상으로 조사한 결과 안 후보가 야권 단일후보로 나올 경우 52.3%의 지지율로 박 후보(35.6%)에 16.7%포인트 앞서는 것으로 나타났다. 오 후보로 단일화되는 경우에도 50.6%의 지지율로 박 후보(36.8%)에 13.8%포인트 앞섰다.

앞서 지난 5∼6일 진행된 같은 조사에서 안 후보와 오 후보가 각각 7.5%포인트, 3.7%포인트 앞섰는데 2주 만에 격차가 더 벌어졌다.

3자 대결의 경우 박 후보가 32.9%, 오 후보가 32.3%로 접전을 벌이는 모습이었다. 안 후보의 지지율은 23.2%로 나타났다.

한편 이날 리얼미터가 JTBC 의뢰로 지난 20~21일 서울 거주 만 18세 이상 1007명을 대상으로 진행한 여론조사에서는 야권 강세가 더욱 분명하게 확인됐다. 3자 대결 시 오 후보와 안 후보가 각각 35.5%, 31.2%로 접전 양상을 보였다. 박 후보는 지지율 28%로 3위에 그쳤다. 양자 대결에서도 오 후보에 투표하겠다는 응답이 53.4%, 박 후보는 31.4%였다.

이들 여론조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트다.

