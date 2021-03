이석홍 삼표 부사장 "초고성능 콘트리트가 K-뉴딜 유망 기술"

[아시아경제 이준형 기자] 콘트리트공학 권위자로 꼽히는 이석홍 삼표산업 부사장은 탄소 배출량을 줄일 수 있는 유망 건설기술로 초고성능 콘트리트(UHPC·Ultra High Performance Concrete)를 꼽았다.

이 부사장은 지난 19일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '2021 K-뉴딜 서밋(Summit) 컨퍼런스'에서 기조연설을 통해 이같은 의견을 밝혔다. 그는 "UHPC는 탈건설화(OSC)의 핵심자재로 공사 과정에서 소음과 분진이 적고 탄소 배출량도 줄일 수 있다"면서 "ESG(환경·사회·지배구조) 경영 차원에서도 차세대 친환경 건설기술로 주목받고 있다"고 말했다.

UHPC는 일반 콘트리트 대비 강도가 최대 10배 높다. 유연성도 높아 철근의 사용을 최소화할 수 있고 콘크리트 단면을 줄일 수 있어 탄소배출량을 절감할 수 있다는 게 이 부사장의 설명이다. 삼표산업에 따르면 콘크리트의 주재료는 시멘트로 전 세계 온실가스 배출량의 8%는 시멘트 제조 과정에서 나온다.

UHPC는 건설현장 디지털화에도 기여할 것으로 보인다. 이 부사장은 "UHPC는 3D프린팅 등 디지털 기술과 함께 건축 구조물의 부가가치를 높인다"면서 "최근 UHPC를 뿜어서 적층 성형하는 3D프린팅 기술이 현장에 도입돼 구조물 형태의 제한이 거의 없어졌다"고 설명했다.

안료(물감)를 UHPC와 혼합해 다양한 색상을 만들어낼 수도 있다. 이 부사장에 따르면 UHPC는 콘크리트 본연의 질감은 물론 여러 분위기를 연출할 수 있어 인테리어에도 활용되고 있다. UHPC를 주재료로 한 벽면패널, 바닥재 등 인테리어용 내·외장재가 개발됐다.

이 부사장은 "주로 기둥 같은 토목분야 구조체로 사용되던 UHPC가 이제 건축 디자인 영역의 대표 소재로 평가받고 있다"면서 "UHPC는 건축물의 부가가치를 높여주는 친환경 콘트리트 신소재로 향후 많은 영역에서 활용될 것 같다"고 전망했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr