정제마진 하반기 반등 전망…"S-Oil·SK이노베이션 관심"

[아시아경제 이민지 기자] 경제활동 재개에 따른 수요 정상화 움직임과 유가 상승에 따른 재고평가이익이 늘면서 정유사들이 실적 개선세를 보일 것이란 전망이 나온다. 하반기엔 정제마진 반등으로 수익성이 정상화될 것으로 기대된다.

21일 한국거래소에 따르면 이달 들어 S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 79,200 전일대비 2,700 등락률 -3.30% 거래량 739,646 전일가 81,900 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 S-OIL, 슬기로운 ESG 경영…중소기업 성장 돕고 온실가스 감축도연기금 51일째 순매도...경기민감株만 담았다알 카타니 에쓰오일 CEO "전 사업장 디지털 전환 추진…생존 위한 필소 조건" close 은 7%가량 하락했다. 외국인들과 기관이 713억원어치 주식을 팔아치우며 차익 실현에 나섰기 때문이다. 이들은 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,000 등락률 -1.40% 거래량 1,132,187 전일가 214,500 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자'…네이버 가장 많이 순매수SK이노베이션, 주가 21만 원.. 전일대비 -2.1%SK이노베이션, 검색 상위 랭킹... 주가 0.93% close 도 4671억원어치 순매도 하면서 주가를 25%가량 끌어내렸다. 배터리 사업 부문에 대한 부정적인 투자심리도 더해진 것으로 추정된다.

다만 증권가에선 백신 접종에 따른 경제활동 정상화 기조와 유가 반등에 따른 재고 평가이익 증가를 고려했을 정유업종에 대한 관심을 확대해야 한다고 말한다. 정유업계의 수익성 지표인 정제마진은 하반기부터 오름세를 보일 것으로 예상된다. 노우호 메리츠증권 메리츠증권 008560 | 코스피 증권정보 현재가 4,485 전일대비 150 등락률 +3.46% 거래량 7,310,343 전일가 4,335 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 SK바이오사이언스 직원들 함박웃음…"안팔아요" '빚투' 열풍에 증권사 이자 수입 1조 육박…거래수수료도 2배UP천안 일봉공원 개발사업 3100억 PF 조달 close 연구원은 “정유사들이 1분기를 시작으로 연중 이익 회복 랠리를 나타낼 것”이라며 “정유와 화학 부문 모두 개선된 수급 기조를 바탕으로 주력 제품별 수요 개선이 예상된다”고 말했다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 대표 정유사인 S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 79,200 전일대비 2,700 등락률 -3.30% 거래량 739,646 전일가 81,900 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 S-OIL, 슬기로운 ESG 경영…중소기업 성장 돕고 온실가스 감축도연기금 51일째 순매도...경기민감株만 담았다알 카타니 에쓰오일 CEO "전 사업장 디지털 전환 추진…생존 위한 필소 조건" close 의 1분기 영업이익 추정치는 2187억원으로 전년대비 흑자 전환할 것으로 추정된다. 최고값은 4448억원으로 전 분기 대비 445% 성장해 시장 예상치를 웃돌 것으로 예상됐다. 정유 부문은 도입 유가 상승에 따른 재고평가 이익이 반영돼 부진했던 정제마진을 상쇄할 것으로 전망된다. 석유화학 부문은 PO·PP 스프레드 확대가 기대된다. 이진명 신한금융투자 연구원은 “올해 정유 부문의 영업이익으로 3700억원이 예상되는데, 1분기 유가 상승에 따른 호실적에 이어 하반기엔 업황 개선으로 인한 정제마진 상승이 견인할 것”이라며 “국내 정유 업황 회복 시 가장 올라갈 수 있는 여력이 가장 큰 기업”이라고 전했다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,000 등락률 -1.40% 거래량 1,132,187 전일가 214,500 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자'…네이버 가장 많이 순매수SK이노베이션, 주가 21만 원.. 전일대비 -2.1%SK이노베이션, 검색 상위 랭킹... 주가 0.93% close 의 경우 1분기 시장 예상 영업이익은 59억원이다. 최고값은 2876억원으로 흑자 전환할 것으로 예측됐다. 도입유가 상승에 따른 재고평가이익이 반영되면서 시장 예상보다 이익 규모가 커질 것으로 예측된다. 사업 부문별로 배터리 부문은 경쟁사와 소송 리스크에도 불구하고 외형성장 기조는 이어지고 있다고 판단했다. 분리막 부문은 전방 채택률 증가에 따른 꾸준한 이익률 기조가 유지 중이고 루브리컨츠의 경우 판매량이 늘고 있다.

노우호 메리츠증권 메리츠증권 008560 | 코스피 증권정보 현재가 4,485 전일대비 150 등락률 +3.46% 거래량 7,310,343 전일가 4,335 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 SK바이오사이언스 직원들 함박웃음…"안팔아요" '빚투' 열풍에 증권사 이자 수입 1조 육박…거래수수료도 2배UP천안 일봉공원 개발사업 3100억 PF 조달 close 연구원은 “ SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,000 등락률 -1.40% 거래량 1,132,187 전일가 214,500 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자'…네이버 가장 많이 순매수SK이노베이션, 주가 21만 원.. 전일대비 -2.1%SK이노베이션, 검색 상위 랭킹... 주가 0.93% close 은 약화된 투자심리를 고려해도 신규 사업에 대한 디스카운트 해소가 필요하다”며 “LIBS 분리막과 EV배터리 합산 가치는 24조1000억원으로 예상된다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr