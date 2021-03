오세훈-안철수 협상 최종타결…"이르면 23일 단일 후보 확정"(종합)

구체적 문항 등은 여론조사 후 발표키로

22일부터 여론조사 실시키로

"양측 원만한 합의 이뤘다…후보간 회동 제안"

[아시아경제 나주석 기자] 서울시장 보궐선거에 출마한 오세훈 국민의힘 후보와 안철수 국민의당 후보가 단일화에 최종 합의했다. 양측은 이르면 23일 단일후보를 확정 발표하기로 했다.

21일 국민의힘과 국민의당 실무협상단은 국회에서 만나 오 후보와 안 후보의 후보 단일화를 위한 여론조사 방법 등에 최종 합의했다. 양측은 22일부터 여론조사를 실시하기로 했다.

정양석 국민의힘 사무총장과 이태규 국민의당 사무총장은 협상을 마친 직후 기자들과 만나 협상 최종 타결을 발표했다. 정 사무총장은 "우리 국민의힘과 국민의당 협상단은 어제 큰 차원의 타결을 봤던 데 이어, 오늘 여론조사 방식과 시기와 문항에 대해서 원만하게 합의 이뤘다"며 "이제 모든 합의가 다 끝났고, 여론조사와 실시 기관들의 준비 때문에 (여론조사는) 내일부터 실시 하는 것으로 했다"고 말했다.

이어 이 사무총장은 "여론조사와 관련된 구체적 사항들에 대해 원만하게 합의를 봤다"면서도 "여론조사의 공정성을 위해 발표할 수 없음을 양해 바란다"고 말했다.

양측은 전날 후보 단일화를 위한 여론조사는 경쟁력과 적합도 50%씩 반영하되, 2개의 기관에서 각각 1600개 표본(800표본은 경쟁력, 800표본은 적합도)으로 조사하기로 하고, 무선 안심번호 100%로 진행하기로 합의한 바 있다. 여론조사 문항과 유·무선전화 반영 비율 등은 양측간의 첨예한 입장 차이가 있었다.

여론조사 완료 시점 따라 단일화 일정도 빨라진다. 양측은 일단 이틀간의 일정으로 여론조사를 진행하기로 하되, 여론조사가 조기에 완료되면 단일 후보 확정 시기도 앞당기기로 했다. 국민의힘 협상단인 권택기 전 의원은 "22일에 여론조사 샘플이 다 채워지고 완료가 되면 23일 발표할 수 있고, 23일 오전에서야 여론조사가 완료되면 발표는 24일 이뤄진다"고 설명했다.

실무협상단은 단일화와 관련해 오 후보와 안 후보 두 사람이 조속히 만나 단일화 의지를 재확인해줄 것도 요청했다. 정 사무총장은 "협상단은 여론조사 방식과 단일화에 대한 여러 절차를 합의하면서 오늘이라도 조속히 두 후보가 만나 단일화의 의지를 국민들 앞에 보여주는 계기가 됐으면 좋겠다는 뜻을 같이했다"며 "각 당 후보들께 오늘이라도 만날 수 있도록 건의를 드리자는 데 의견을 모았다"고 전했다.

양측은 단일화 방식 합의가 자신의 양보에 의한 결과임을 강조하고 나섰다.

박용찬 국민의힘 선거대책위원회 대변인은 "오 후보는 100% 무선전화와 경쟁력 조사방식 등 안 후보 측의 제안을 모두 전격적으로 수용하는 희생적 양보를 마다하지 않았다"며 "서울시장을 탈환해 정권교체의 교두보를 마련해달라는 국민적 열망을 따르기 위해 고뇌에 찬 결단을 내린 것"이라고 의미부여했다.

안혜진 국민의당 대변인은 "후보의 대승적 결단과 겸허한 수용에도 불구하고 여러 우여곡절이 있었으나 휴일인 오늘에서라도 단일화를 위한 마지막 합의가 이루어졌음을 다행스럽게 생각한다"고 언급했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr