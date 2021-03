'투기 의혹' 공무원 23명 수사의뢰 접수 완료…국수본 "모든 수사력 집중"

[아시아경제 이관주 기자] 정부 합동조사단(합조단)의 2차 조사 결과가 발표됨에 따라 부동산 투기 의혹을 수사 중인 정부합동 특별수사본부(특수본)의 수사가 한층 확대될 것으로 보인다.

합조단은 19일 오후 2차 조사 결과를 발표하고 투기 의혹이 확인된 지방자치단체 공무원과 지방공기업 직원 등 총 23명을 특수본에 수사의뢰했다. 또 조사대상 중 개인정보를 제출하지 않은 127명의 명단도 특수본에 넘겼다.

이날 수사의뢰를 위해 특수본을 찾은 김영헌 행정안전부 감사관은 "특수본이 철저한 조사를 통해 국민 의혹을 해소해주기를 기대한다"며 "합조단도 적극적으로 협조하겠다"고 말했다.

특수본을 총괄하는 경찰청 국가수사본부(국수본) 소속 최승렬 수사국장은 "모든 수사력을 집중해 공직자뿐 아니라 친인척 명의의 불법 투기, 차명거래까지 전부 밝히겠다"고 강조했다.

경찰의 부동산 투기 의혹 수사는 한층 속도감 있게 진행되고 있다. 이날 오전 경기남부경찰청 부동산 투기사범 특별수사대는 한국토지주택공사(LH) 직원 다수를 소환해 조사했다. 지난 2일 참여연대와 민주사회를 위한 변호사모임(민변)이 기자회견을 통해 LH 관련 의혹을 고발한 지 17일 만이다.

특히 이 가운데에는 LH 투기 의혹 관련자 중 핵심 피의자로 꼽히는 강모씨도 포함됐다. 강씨는 경찰 수사 대상인 LH 직원 가운데 가장 먼저 3기 신도시에 속하는 토지를 사들였고, 매입한 토지도 가장 큰 것으로 알려졌다.

비슷한 시간 세종경찰청과 충남경찰청은 공무원 등의 세종 국가산업단지 투기 의혹과 관련해 세종시청 등 12곳에 대한 압수수색에 나섰다.

특수본부장을 맡고 있는 남구준 국수본부장은 이날 오전 11시 전국 수사지휘부를 대상으로 화상회의를 개최하고 수사 의지를 다지기도 했다. 남 본부장은 전국 시도경찰청의 수사 상황을 보고받은 뒤 "국회의 특검 논의에 흔들리지 말고 수사에 매진해달라"고 강조한 것으로 알려졌다.

아울러 경찰 신고센터를 통해서도 지속적인 신고·제보가 접수되고 있다. 지난 15일 문을 연 신고센터는 전날까지 나흘간 275건을 접수했다. 경찰은 이 중 50여건에 대해서는 사실관계 검토에 나선 것으로 전해졌다.

특수본은 다가오는 주말에도 압수물과 피의자 진술 분석 등 수사에 매진할 방침이다. 이에 따라 다음 주에도 관련된 압수수색과 소환조사 등 강제수사가 계속될 것으로 관측된다.

국수본은 합조단의 수사의뢰를 접수한 뒤 입장을 내고 "모든 수사력을 집중 투입해 공직자뿐만 아니라 친인척을 포함한 차명거래까지도 최대한 신속하고 엄정하게 수사할 것"이라며 "특검 논의와 관계없이 각종 투기 의혹에 대해 지위고하를 불문하고 성역없이 수사해 국민이 납득할 만한 수사결과를 보여드리겠다"고 강조했다.

