[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산경찰서가 전화금융사기(보이스피싱) 피해를 예방한 은행 직원에 감사를 표했다.

19일 광산경찰서에 따르면 수완지구대는 이날 보이스피싱 피해를 막는 데 기여한 비아농협 직원 A씨에게 감사장을 전달했다.

A씨는 지난 10일 은행을 방문한 고객이 중고차를 사는데 고액의 수표를 인출해 달라는 요청에 보이스피싱을 의심, 경찰에 신고함으로써 1700만원 상당의 피해를 예방했다.

정성우 수완지구대장은 “세심한 관찰과 신속한 신고로 시민의 소중한 재산을 지켜낸 은행 직원에게 감사 드린다”며 “앞으로도 금융기관 등과 지속적으로 협력해 보이스피싱 피해 예방을 이어가겠다”고 말했다.

