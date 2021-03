광화문광장 공사 중 '조선시대 수로·유구' 나왔다…"발굴 완료 후 시민 공개"

굴조사 9단계 중 6단계 완료…조선시대 수로, 석렬 등 관련 문화재 확인

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 광화문광장 재구조화 공사에서 발굴된 문화재를 발굴해 시민에게 공개할 계획이라고 19일 밝혔다. 서울시는 이번 공사 과정에서 조선시대 석재 수로를 포함해 삼군부 터, 사헌부 터, 병조 터, 공조 터 등 유구 그리고 조선시대 자기편, 기와편 등 유물을 발견했다.

서울시는 2019년 1월부터 2년 넘게 시굴, 정밀발굴 등 문화재 발굴조사를 진행해오고 있다. 새로운 광화문광장 조성사업에 앞서 문화재 보호를 위해 2019년 1월 7일 문화재청으로부터 매장문화재 발굴허가 취득 후 발굴조사 시행했고 2019년 3월부터 11월까지 약 8개월간 사업구간(84,321㎡)에 대해 시굴트렌치(2m×10m) 71개를 설치해 매장문화재 시굴조사를 실시했다.

서울시는 시굴조사 결과와 사업계획 등 문화재위원회 심의를 통해 문화재청에 발굴변경허가를 받아 사업구역 내 시설물 설치 구간(약14,600㎡) 전역에 2020년 10월부터 오는 4월까지 6개월간 정밀발굴조사를 벌이고 있다. 발굴단계는 광화문광장 서측 보도부 절반 1~3단계, 광화문광장 서측 잔여보도부 4~6단계, 광화문광장 서측 차도부 7~9단계이며 현재 7~9단계 발굴조사 추진 중이다.

발굴 작업을 통해 드러난 유구는 온라인과 오프라인을 통해 시민에게 공개할 예정이다. 코로나19로 대규모 전시가 어려운 만큼 유구 설명 영상을 제작해 발굴 완료와 함께 시민에게 공개한다.

서울시는 오는 30일 관람을 원하는 시민에게 역사전문가 설명과 함께 유구를 공개하고 보존방향에 대해 의견을 들을 예정이다.발굴 작업이 완료 되면 발굴된 유구는 시민의견, 역사전문가 등 의견을 반영하여 보존계획을 수립 후 법적절차(문화재 심의)를 통해 보존조치 한다.

구체적 보존계획은 유구의 깊이 및 유구의 중요도 등에 대한 역사전문가 의견을 반영하여 마련할 계획이며 문화재 발굴에 따른 보존심의는 4월 21일 문화재청 문화재심의위원회 매장분과에서 개최 예정이다.

정상택 광화문광장추진단장은 “광화문광장에서 발굴된 문화재는 소중하게 간직해야할 문화유산으로 철저하게 보존 계획을 수립하여 관리하겠다 ”고 말했다.

