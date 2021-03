美·中, 알래스카서 첫 고위급 회담…시작부터 얼굴 붉혀

"중국이 세계 질서 위협" VS "내정 간섭 말라"

[아시아경제 권재희 기자] 미국과 중국이 18일(현지시간) 미국 알래스카에서 고위급 외교 회담을 개시했다. 조 바이든 미국 대통령 취임 후 미·중간 첫 고위급 대면 회의로, 향후 바이든 행정부 4년 간 미·중 관계를 가늠할 풍향계로 작용할 전망이다.

이날 주요 외신에 따르면 미국 측에서는 토니 블링컨 국무부 장관과 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 중국 측에서는 양제츠 공산당 외교 담당 정치국원과 왕이 중국 외교 담당 국무위원 겸 외교부장이 참석한 가운데 알래스카주 앵커리지에서 회담을 시작했다.

양측은 이날 2차례, 19일 오전 1차례 회담을 가질 것으로 알려졌다.

이번 회담은 전임 도널드 트럼프 행정부 이후 양국 관계가 급랭한데 이어 바이든 행정부 역시 대중 강경 기조 계씅 의지를 밝히는 상황에서 열렸다.

블링컨 장관은 모두 발언에서 "중국의 행동이 글로벌 안정성을 유지하는 규칙과 질서를 위협한다"며 "중국 서부 신장과 홍콩, 대만, 사이버 공격 등의 문제를 제기할 것"이라고 말했다.

설리번 국가안보보좌관은 "미국의 우려에 대해 솔직하게 얘기할 것"이라며 "미국이 갈등을 추구하지는 않지만 원칙과 우방국들을 옹호할 것"이라고 밝혔다.

이에 양제츠 정치국원은 "미국이 다른 나라를 압박하기 위해 군사력과 금융우위를 활용한다"며 "국제무역의 미래를 위협하기 위해 국가안보 개념을 남용하고 있다"고 맞섰다.

또 "신장, 홍콩, 대만은 모두 분리할 수 없는 중국의 영토"라며 "중국은 미국의 내정 간섭을 단호히 반대한다"고 지적했다.

이어 "미국의 인권이 최저 수준에 있다"고도 비판했다.

