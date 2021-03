NS홈쇼핑, 독일 프리미엄 쿡웨어 '휘슬러 스타더스트 포르테' 방송

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 오는 20일 명품리빙관 '김선희의 더 스페셜'에서 독일 프리미엄 쿡웨어 '휘슬러 스타더스트 포르테'를 방송한다고 19일 밝혔다.

스타더스트 포르테는 독보적인 기술력과 예술적인 디자인으로 사랑받고 있는 휘슬러가 175주년 기념작으로 출시한 프라이팬이다. 최고의 품질을 위해 전 공정을 독일 본사에서 직접 생산한 스타더스트 포르테는 휘슬러의 기술력과 장인정신이 고스란히 담긴 명품으로 인정받고 있다.

프라이팬의 수명을 좌우하는 코팅은 10중 마이크로 미네랄 코팅을 적용해 쉽게 타거나 눋지 않아 양념을 많이 사용하는 한식 조리에 최적이며, 표면의 긁힘과 부식에도 매우 강하다. 바닥은 휘슬러의 독자기술인 쿡스타를 적용해 뛰어난 열 보존성과 전도율을 자랑한다. 쿡스타 바닥은 인덕션, 하이라이트, 가스레인지 등 모든 열원에서 만족스럽게 요리할 수 있다.

이날 방송에서는 스타더스트 포르테 24Cm, 28Cm, 28Cm웍 등 프라이팬 3종과 28Cm 유리뚜껑, 매직믹싱볼 2종, 에센채반&멀티트레이 등 총 8종 풀세트를 29만9000원에 판매한다. 방송 중에 NS앱으로 주문 시 10% 추가할인을 제공하며, 일시불 1만원 할인까지 받을 수 있다.

NS홈쇼핑 관계자는 "휘슬러의 프리미엄이 고객에게 더욱 와닿도록 명품 주방용품의 가치와 감성까지 전달하는 방송이 될 것"이라며 "휘슬러 스타더스트 포르테를 통해 주방의 품격을 높이고, 요리의 즐거움을 누리시기 바란다"고 말했다.

