쿠팡 직원 보유 3400만주 美 증시에 풀린다…"임원은 제외"

전체 임직원 스톡옵션(6570만주) 절반

180일 매각제한 기간을 6일로 단축

"임원·투자자보다 직원들 우선시한 것"

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡 직원들이 보유한 주식 중 3400만주가 18일 미국 증시에 풀린다.

쿠팡은 이날 보도자료를 내고 일부 직원들의 보유주식에 대한 매각 제한이 조기 해제돼 이날 미국 증시 개장 이후부터 매도가 가능해진다고 밝혔다. 단, 쿠팡 임원은 이번 조기 매각 제한 해제 대상이 아니다.

쿠팡 측은 "회사의 임원 및 IPO 이전 투자자보다 일반 직원들을 우선시하기로 선택한 것"이라며 "기존 직원들에게 적용돼야 하는 통상적인 180일 동안의 매각제한 기간을 6일로 단축한 것"이라고 전했다.

매각 제한이 해제되는 물량은 3400만주로 전체 임직원에게 부여된 스톡옵션(6570만주)의 절반 수준이다.

지난해 12월 31일 기준으로 쿠팡에 근무하고 있던 직원들 가운데 현재 쿠팡 재직 중인 직원들이 지난달 26일까지 보유하고 있던 발행주식은 매각제한이 해제된다.

