안철수 "오세훈, 말 바꿔 안타깝고 무책임…책임있게 나서달라"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 서울시장 후보는 19일 후보 단일화 가능성이 사라진 것과 관련해 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 국민의힘 지도부의 책임 있는 협상 태도를 주문했다.

안 후보는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "제가 단일화를 위해 오 후보의 제안을 전격 수용하고, 오 후보도 제 수용을 환영한다고 해서 막판 단일화를 기대했는데 만나보면 현실은 영 딴판"이라고 지적했다.

그는 "오 후보는 어제 저희가 제시한 2가지 절충안, 즉 첫째 안으로 유선 10%를 포함하되 가상대결로 조사하는 방법과 둘째 안으로 무선 100%로 하되 경쟁력과 적합도를 각각 50%씩 반영하는 방법에 대하여, 두 번째 방안을 수용하되 경쟁력과 적합도 조사를 조사기관별로 각각 따로 하자는 수정 제안을 주었다"며 "저는 대의를 위해, 다 꺼진 단일화 불씨를 살리기 위해 전격 수용했다"고 설명했다. 이어 안 후보는 "막상 협상장에 들어가 보면 후보의 입장은 어디에도 보이지 않았다"며 "오 후보께서 당의 눈치를 살피며 말을 바꾸시는 것 같아서 매우 안타깝다"고 지적했다. 그는 "입장이 다르면 협상이 진척될 리가 없다"며 "무책임하다"고 비판했다.

안 후보는 "후보와 당, 모두 책임 있게 나서 주시기 바란다"며 "오 후보께서 전권을 갖고 협상에 임하시든지, 아니면 당에 전적으로 위임하든지 책임 있게 결단해 달라"고 요구했다. 이어 "가장 좋은 방법은 당 스스로 협상 권한을 후보에게 부여하고, 더 이상 관여하지 않는 것"이라며 "그래야 후보끼리 담판을 지을 수 있다"고 했다.

안 후보는 "과감하고 대승적으로 담판할 준비가 되어 있다"며 "오 후보님과 당도 서로 책임을 전가하지 말고, 국민 앞에 책임 있는 모습으로 나서 주실 것을 요청한다"고 밝혔다.

