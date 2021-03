UAE서 신한류 확산 전개…K 콘텐츠·팝 문화행사

정부, '상호 문화교류의 해' 맞아 다양한 프로그램 진행

문화체육관광부는 '한국-아랍에미리트(UAE) 상호 문화교류의 해'를 맞아 다양한 문화행사를 한다고 18일 전했다. 박양우 전 문체부 장관과 누라 알 카비 UAE 문화청소년부 장관이 2019년 11월 수교 40주년인 지난해를 '상호 문화교류의 해'로 지정하면서 준비한 프로그램들이다. 코로나19 확산으로 대부분이 연기되자 최근 기간을 올해까지 연장했다.

첫 행사는 오는 31일부터 다음달 2일까지 열리는 한국-UAE 비대면 축제. 우리나라 콘텐츠를 현지에 알리는 K 콘텐츠 행사와 K팝 공연을 한다. K 콘텐츠 행사에는 현지 유력 연사·바이어, 게임·실감형 콘텐츠·만화 기업 스물아홉 곳이 참여한다. 수출 상담은 물론 중동시장 진출을 주제로 한 토론회 등을 한다. 문체부 측은 "UAE의 콘텐츠 시장 규모는 약 86억달러로, 세계 26위·중동 2위"라며 "콘텐츠 기업의 사업 교류가 확장되고 실질적인 성과를 맺는다면 신한류 확산의 중심이 될 수 있다"라고 설명했다. K팝 공연은 다음달 2일 열린다. NCT DREAM, 마마무, 에스파, 아스트로, B.I.G(이상 국내 가수), 파티마 알 하슈미(UAE 가수) 등이 실감(XR) 영상을 활용한 무대에서 화려한 퍼포먼스를 보여준다.

오는 6월 14일에는 양국 신진 시각예술가들을 위한 공동 연수와 교류 전시도 열린다. 파주타이포그라피배곳과 피크라(UAE) 소속 시각예술가 열두 명이 양국의 식문화를 소재로 다양한 작품도 보인다.

