오비맥주, 내달 6일까지 GMT ‘글로벌 인재채용’ 접수

[아시아경제 이승진 기자] 오비맥주가 오는 4월 6일까지 ‘글로벌 인재채용’ GMT 신청을 받는다고 18일 밝혔다

GMT는 AB인베브의 글로벌 우수 인재 채용 프로그램으로, 오비맥주는 2015년부터 실시하고 있다. GMT프로그램은 글로벌 핵심 인력의 자질을 가진 인재를 선발하고 다양한 현업을 수행하는 과정을 통해 빠른 기간 내에 임원으로 성장시키는 것을 목표로 한다.

합격자들은 우선 7월부터 8월까지 2개월간의 인턴 기간을 거치게 된다. 인턴 수료 후 업무 평가를 통해 정식채용이 확정된 인원들은 GMT 자격으로 내년 1월부터 18개월간 생산, 영업, 마케팅 세 부서에서 실무를 경험하는 집중 로테이션 프로그램에 참여할 예정이다. AB 인베브 글로벌 CEO와 임원진을 만나 세계경영의 현장을 경험하고 해외 여러 지역에서 실질적인 비즈니스 안목을 익히게 된다. 회사 발전을 위해 개인별로 부과된 혁신 프로젝트 역시 진행해야 한다.

GMT로 선발되는 인원들은 프로그램 종료 후 과장 혹은 그 이상의 중간관리자 직급을 받게 된다. 지원자격은 2022년 2월 졸업 예정자나 경력 2년 미만의 기졸업자다. 호기심 많고 대담하며 자신의 역량을 바탕으로 성과를 내고자 하는 사람이라면 누구나 지원 가능하다.

생산·물류 분야(SET) 인턴도 내달 6일까지 모집한다. 지원자격은 2021년 8월 졸업예정자나 경력 2년 미만의 기졸업자이며 기계공학, 경영, 과학 관련 전공자를 우대한다. 7월에서 9월까지 3개월의 SET 인턴 기간 이후 정규직으로 채용되면 대리 직급으로 업무를 시작하게 된다.

오비맥주 관계자는 “오비맥주와 함께 직무의 제한 없이 자신의 역량을 보여주고 성장할 수 있는 GMT 인턴을 기다리고 있다”며 “세계를 향한 큰 꿈을 가진 훌륭한 인재들의 많은 지원 바란다”고 말했다.

오비맥주 GMT 및 SET 인턴 채용에 대한 자세한 정보는 오비맥주 공식 블로그 및 AB인베브 글로벌 채용사이트에서 확인할 수 있다.

