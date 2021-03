LG유플, KBO리그 시범경기 생중계 "통신사 상관없이 보세요"

야구 올인원 플랫폼 'U+프로야구' 중계

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스는 오는 20일부터 30일까지 11일간 진행되는 '2021 KBO 리그 시범경기'를 자사의 야구 서비스 플랫폼 'U+프로야구'에서 중계한다고 18일 밝혔다.

U+프로야구는 모바일 앱과 IPTV 서비스 'U+tv'를 통해 KBO 실시간 중계, 각 구단의 경기 일정, 주요 선수 정보, 인기 하이라이트 등을 한 눈에 확인할 수 있는 야구 플랫폼 서비스다.

이번 시범경기는 각 구단마다 10경기씩 총 50경기로 진행된다. 20일 첫 일정은 KT-두산(잠실), LG-한화(대전), KIA-삼성(대구), 키움-롯데(사직), SSG-NC(창원)으로 시작한다.

시범경기 중계는 LG유플러스 이용자뿐만 아니라 타사 고객도 누구나 무료로 볼 수 있다. U+프로야구 앱은 가입 중인 통신사 관계없이 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 무료로 내려 받을 수 있다.

고객들은 U+프로야구 앱과 IPTV에서 ▲KBO 경기 5개 실시간 동시 시청 ▲포지션별 영상 ▲주요 장면 다시보기 ▲경기장 줌인 ▲홈 밀착영상 ▲경기 관람 중 실시간 채팅 등을 즐길 수 있다.

LG유플러스는 KBO 리그 시범경기 생중계를 맞이해 고객 대상 경품 이벤트도 진행한다. 이용자들은 시범경기 당일 생중계를 시청하면 자동으로 응모가 되고, 추첨을 통해 커피 쿠폰을 받을 수 있다.

엄주식 LG유플러스 야구서비스실장은 "KBO 리그 개막을 손꼽아 기다리는 고객들을 위해 사전 행사 격인 시범경기부터 실시간 중계를 하기로 했다"며 "U+프로야구에서만 이용할 수 있는 경기장 줌인, 홈 밀착영상, 실시간 채팅 등을 통해 고객들이 무관중 경기의 아쉬움을 달래고 실감나게 경기를 즐길 수 있길 기대한다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr