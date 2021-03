한수원, 이집트 원전사업 참여 박차 … 2차측 분야 사업 참여 위해 현지 협력 구축

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력(사장 정재훈)이 러시아 JSC ASE사(社)가 건설하는 이집트 엘다바 원전사업에 참여하기 위해 이집트 현지 파트너와 협력에 들어갔다.

정재훈 한수원 사장은 현지 시간으로 16일 이집트 카이로 페트로젯(Petrojet) 본사를 방문해 Petrojet사와 협력합의서를 체결했다.

이번 합의서 체결로 한수원을 비롯한 한국전력기술, 현대건설, 두산중공업은 국내는 물론 UAE 바라카원전사업에서 검증된 원전건설사업 경험과 사업 능력을 바탕으로 이집트 현지 기업들과 협력에 박차를 가할 예정이다.

한수원은 이집트 현지 기술자와 전문가 양성을 지원하고, 장기적인 협력 관계를 구축하기로 했다.

엘다바 원전사업에 참여하기 위해 이집트 정부가 요구하는 현지화요건(현지화 비율 20~35%)을 충족해야 함에 따라 한수원은 현지 선도 건설사이며 공기업인 Petrojet사와 협력을 통해 사업참여 기반을 확보했다.

Petrojet은 중동과 아프리카 지역에서 다양한 플랜트 건설 EPC(설계, 조달, 시공) 경험과 능력을 보유한 기업이다.

정재훈 한수원 사장은 “엘다바 원전사업 참여를 성공적으로 이끌어 국내 원전 기자재 기업들과 이집트 사업에 함께 진출하고 원전 산업계에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

이집트 엘다바 원전사업은 러시아 국영 원전기업 Rosatom사의 자회사인 JSC ASE사가 2017년 이집트 원자력청(NPPA)으로부터 수주했다. VVER-1200 4개호기를 건설하는 사업으로, 내년부터 본격적인 건설이 시작될 예정이다.

ASE는 이 사업의 2차측 분야(터빈건물, 옥외 시설물 등) EPC를 발주할 예정이며, 한수원은 이를 수주하기 위해 힘을 쏟아붓고 있다.

