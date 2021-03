수자원공사, 공기업 최초 'ESG 채권' 500억 투자유치

[세종=아시아경제 손선희 기자] 한국수자원공사는 주요 공기업 중 최초로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행을 통해 500억원 규모의 투자를 유치했다고 17일 밝혔다.

이날 수자원공사에 따르면 독일 바덴뷔르템베르크 주립은행(LBBW)으로부터 지난 12일 이 같은 규모의 투자금을 유치했다. 이번에 발행된 ESG 채권은 조달자금을 환경·사회·지배구조 관련 투자에만 한정해 사용되는 것으로, 총 500억원 규모다. 시중금리 대비 0.1%포인트 낮은 금리가 적용된다. 만기는 2024년 3월12일이다. DB금융투자가 주관했다.

수자원공사는 이번 유치자금을 물환경 개선을 위한 상수도 노후관 개량 및 확층 등 재원으로 활용할 예정이다. 주요 공기업 중 녹색채권을 발행해 투자유치에 성공한 것은 이번 수자원공사가 처음이다. 수자원공사는 올해 총 3000억원 규모의 녹색채권을 추가 발행할 계획이다.

박재현 수자원공사 사장은 "지난해 기후위기 경영 선언과 올해 ESG 경영 도입에 이은 이번 녹색채권 발행은 기후위기 시대의 ESG 경영을 통해 지속 가능한 발전 가능성을 투자자로부터 인정받는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 녹색전환을 위한 환경개선 사업에 적극적으로 투자해 나가겠다"고 밝혔다.

