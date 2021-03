박영선 "오세훈, MB랑 똑 닮았다…안철수는 핵심을 못 짚어"

"MB 도곡동 땅과 오세훈의 내곡동 땅, 상당히 유사"

[아시아경제 오주연 기자] "오세훈 후보는 진실을 말하지 않는 자, MB(이명박 전 대통령)와 똑 닮았다."

"안철수 후보는 핵심을 짚지 못한다. 행정 경험이 없다."

박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 야당 후보들을 향해 날카롭게 비판했다.

17일 박 후보는 안국빌딩에서 진행된 '착한 임대인 화끈 지원제 도입' 기자회견 뒤 야당 후보들의 전일 TV토론 평가를 묻는 기자들의 질문에 이 같이 답했다.

박 후보는 오 후보가 내곡동 땅과 관련해, 2006년 6월에 서울시장에 취임했고 내곡동 땅이 국민임대예정지구로 지정된 것은 같은 해 3월에 있었던 일이라고 말한 것을 언급하며 "그런데 이 부분은 팩트가 틀린 것이고 본인 스스로 혼란이 있었다고 인정했다. 그런데 어제 토론회에 나와서 말을 슬쩍 바꿨다"고 지적했다.

박 후보는 "MB가 과거 BBK 문제와 관련해 '마포펀드 아냐'고 질문하니, '뭐라고? 마포해장국이요?'라고 답변한 부분을 연상케 한다"고 꼬집었다.

또한 "MB 도곡동 땅과 오세훈의 내곡동 땅은 상당히 유사한, 그렇게 연상되는 상황"이라고 말했다.

안 후보에 대해서도 맹비판을 이어갔다.

박 후보는 "오 후보가 팩트를 또 다시 구렁이 담넘어가듯이 진실을 말하지 않고 이렇게 설명했는데, 핵심을 짚어내지 못한다"고 질타했다. 그러면서 "행정경험이 없기에 핵심을 못 짚는 것"이라고 진단했다.

박 후보는 "지금 국민들이 가장 예민하게 생각하는 게 '이해충돌법'을 국회에서 통과시켜 달라는 것인데 이와 관련한 질문은 전혀 안나왔다"면서 "결과적으로 안 후보는 핵심을 짚지 못한다는 걸 보여줬고 오 후보는 진실을 말하지 않고 MB와 똑 닮은 행태를 반복했다"고 말했다.

