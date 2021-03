근태보단 성과…현대모비스 직원 45% "재택근무, 할 일만 다 하면 뭘 하든 상관없다"

"재택근무, 매우 효율적" 40%…'매우 비효율적' 응답 2%

현대모비스가 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 재택근무제를 도입한 지 1년이 경과한 가운데 임직원 10명 중 4명은 "재택근무 시 할 일을 다 한다면 무엇을 하든 상관이 없다"고 답변한 것으로 나타났다. 재택근무제가 보편화 됨에 따라 '근무태도' 보단 '업무성과'에 기초해 업무를 평가·관리해야 한다는 인식이 빠르게 확산되고 있는 것으로 풀이된다.

현대모비스는 지난 8~12일 사내 인트라넷을 통해 임직원 1087명을 대상으로 재택근무제와 관련한 설문조사를 실시한 결과 이같이 집계됐다고 16일 밝혔다. 현대모비스는 지난해 3월부터 코로나19 확산 방지를 위해 재택근무를 임시 시행하다 같은해 11월 이를 제도화했다.

조사에 따르면 "동료가 재택근무할 때 하는 ‘딴 짓’이 어디까지 용납되느냐"는 질문에 ‘커피 한 잔을 여유롭게 마실 정도는 괜찮다’는 답변이 53%로 가장 많았다. 이와함께 ‘할 일만 다 한다면 뭘 하든 상관없다’는 답변도 45%로 상당했다. 재택근무 장소와 관련해서도 ‘집중해서 일할 수 있는 공간과 인프라만 있다면 어디든 무관하다’는 응답이 70%로 압도적이었다. ‘집이 아닌 곳에선 안 된다’는 응답은 13%에 그쳤다.

현대모비스는 이같은 설문결과에 대해 "재택근무 초기에 비해 근무태도 보단 업무성과로 재택근무를 관리해야 한다는 인식이 많이 확산된 것으로 보인다"고 전했다.

재택근무의 효율성에 대해 응답자의 40%는 ‘매우 효율적이다’라고 답했다. 이어 ‘상황에 따라 다르다(37%)’. ‘이전과 비슷하다(21%)’는 답변이 뒤를 이었다. 반면 ‘매우 비효율적이다’란 답변은 단 2%에 그쳤다.

재택근무로 업무효율이 높아지는 이유에 대해선 ‘출·퇴근하는 시간 및 지출이 줄어서’란 답변이 57%로 가장 많았고, ‘방해 없이 일에만 집중 할 수 있어서’란 답변도 29%에 달했다. 이밖에 ‘불필요한 회의 참석이 줄어서(8%)’, ‘갑자기 주어지는 업무 지시가 줄어서(6%)’란 답변도 있었다.

