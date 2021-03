[아시아경제 최동현 기자] 중국에서 나이지리아발 코로나19 변이 바이러스가 처음 발견됐다.

15일 관영 글로벌타임스에 따르면 광둥(廣東)성 질병통제예방센터(CDC)는 해외 입국자 2명이 나이지리아발 변이 바이러스 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

두 사람은 지난달 21일과 22일 각각 무증상 감염자로 분류돼 병원에 격리됐고 의학 관찰을 받았다.

광둥성 CDC는 이들의 핵산검사 자료 분석을 통해 감염인자가 나이지리아에서 발견된 변이 바이러스라는 사실을 확인했다.

광둥성 CDC는 성명을 통해 "나이지리아발 변이 바이러스는 전파력이 강하고 백신으로 형성된 항체를 무력화 할 수 있다"면서 "마스크 착용 등 개인위생 관리에 주의해 달라"고 당부했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr