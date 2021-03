금감원 노조 "윤석헌 금감원장 해임해야…청와대 감찰 청구"

[아시아경제 오현길 기자] 금융감독원 노동조합이 윤석헌 금융감독원장의 해임을 위한 감찰 청구 등 법적 조치를 본격 추진한다.

전국사무금융서비스노동조합 금융감독원지부는 15일 오전 청와대 앞에서 윤 원장에 대한 청와대 민정수석실의 감찰 청구와 함께 해임을 요구하는 기자회견을 열었다.

노조는 "윤 원장의 직무유기 혐의에 대해 청와대 공직기강감찰실의 특별감찰을 청구하고 윤 원장에 대한 해임을 촉구하기 위해 이 자리에 섰다"며 "조직의 수장에 대한 감찰을 청구하는 마음도 형언할 수 없을 정도로 고통스럽지만, 아직 자신이 피해자인지도 모르고 있는 금감원 채용비리 피해자와 채용비리 여파로 승급제한 등 연대책임을 지고 있는 무고한 금감원 직원들을 위해 어려운 결정을 하게 됐다"고 밝혔다.

노조는 금융사를 제재하는 금감원의 권위를 위해서라도 윤 원장에 대한 감찰이 철저히 이뤄져야 한다고 주장했다.

윤 원장이 채용비리 연루자 2명을 이번 정기인사에서 승진 대상에 포함시켰을 뿐 아니라, 금감원이 채용비리로 채용취소된 직원에 대한 법적 조치에 적극적이지 않아 복직했다며 일련의 책임을 물어야 한다고 주장했다.

노조는 "채용비리 가담자에 대해 시혜성 인사를 한다면 무슨 잘못을 하더라도 원장 마음에 들면 승진을 할 수 있다는 잘못된 인식을 줄 수 있고, 금융사에 대해서도 엄정한 검사·감독을 할 수 없게 될 것"이라고 지적했다.

