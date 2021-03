진원생명과학, 코로나19 코스프레이 치료제 일반인 대상 임상연구 확대 추진

[아시아경제 장효원 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 12,850 전일대비 300 등락률 -2.28% 거래량 1,012,362 전일가 13,150 2021.03.15 13:25 장중(20분지연) 관련기사 진원생명과학, 코로나19 백신 1상 임상 연구 대상자 등록 완료이달 중 코로나 백신 접종 시작… 국내 백신 개발은 언제쯤?[특징주] 진원생명과학, 코로나19 경구용 치료제 임상 2상 신청 소식에 ‘강세’ close 이 코로나19 감염방지 코 스프레이 치료제(GLS-1200)의 임상시험 대상자를 일반인까지 확대한다.

진원생명과학은 15일 GLS-1200의 2상 임상 연구 중 미국 펜실베니아 대학 임상센터에서 의료계 종사자 128명을 대상으로 하는 임상연구가 현재까지 심각한 부작용 보고 없이 진행 중이라고 밝혔다.

또 바톤루지 임상시험센터에서 최근 임상시험 대상자를 의료계 종사자뿐만 아니라 일반인까지 포함하는 IRB 변경승인 절차를 진행하고 있다고 전했다.

박영근 진원생명과학 대표이사는 “지난해 말부터 미국 내 코로나19 백신의 공급 및 접종이 의료계 종사자들을 대상으로 집중됨에 따라 GLS-1200 2상 임상 연구에 참여하는 의료계 종사자들의 수가 제한돼 임상시험 대상자 모집이 예상보다 늦어졌다”고 설명했다.

이어 박 대표는 “루이지나주 바톤루지시가 여전히 높은 감염률을 보이는 지역이고 일반인까지 임상시험대상자를 확대하는 만큼 임상연구의 지연을 막기 위해 임상시험센터와 협의하면서 신속하게 임상을 완료하기 위해 최선을 다하고 있다”고 밝혔다.

