[아시아경제 이창환 기자] 기아는 중국 현지 법인인 둥펑위에다 기아 총경리(대표이사)에 류창승 전무를 임명했다고 15일 밝혔다.

류 총경리는 현대차 아태지역본부, 미국법인, 해외영업본부, 국내영업본부 등에서 판매와 마케팅 등을 담당했다.

중국 내 현대차그룹 브랜드 전략을 총괄하는 현대차중국투자유한공사(HMGC) 브랜드전략실장을 최근까지 맡았다.

2019년 총경리에 임명된 리펑 부사장은 HMGC로 자리를 옮겨 중국 경영전략 업무를 담당할 예정이다.

기아는 중국 법인 총경리 교체를 통해 중국 시장 부진 '탈출'에도 속도를 낼 것으로 보인다. 기아의 올해 중국 권역 판매 목표는 25만5000대로 작년 판매량(22만4567대)보다 10% 이상 높다.

