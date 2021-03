젤라또 시켰는데 기성품 배달와 항의했는데…"꺼져라" 욕한 카페 사장

[아시아경제 나한아 기자] 배달앱을 통해 젤라또를 주문했더니 시판 아이스크림이 배달 되자 항의한 소비자에게 업체 사장은 "꺼지세요"라고 하는 등 적반하장 대응을 한 사실이 알려져 공분을 사고 있다.

지난 13일 한 온라인 커뮤니티에 '슈퍼 아이스크림을 젤라또로 판 배민(배달의민족) 사장이 저보고 꺼지래요'라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자는 "크로플을 시키며 바닐라 젤라또를 추가 주문했다. 그런데 슈퍼 아이스크림 엑설런트 하나가 왔다"라며 자신이 쓴 리뷰를 공개했다.

작성자는 리뷰에서 "어떻게 추가로 주문하는 바닐라 '젤라또'가 슈퍼 아이스크림이냐. 심지어 다 녹았다. (메뉴) 표기를 바닐라아이스크림(엑설런트)으로 다시 하셔야 할 듯"이라고 적었다.

작성자에 따르면 해당 리뷰에 카페 사장은 "엑설런트가 크로플과 가장 잘 어울리며 다른 고객들은 불만이 없었다"라고 해명했다. 이에 작성자는 "젤라또 표기를 아이스크림으로 바꾸면 되는 것 아니냐"라는 내용으로 리뷰를 고쳤다.

카페 측은 사과 한마디 없이 "이거 곧 블라인드 될 거다. 어디 가서 이딴 리뷰 쓰지 마라. 할 말 있으면 와서 해라"라며 "리뷰 이벤트 신청해서 아메리카노 공짜로 먹었으면서 말이 많다. 꺼지세요"라고 했다.

이러한 사실이 알려지자 해당 카페 인스타그램에 비판 댓글이 잇따랐다. 카페 측은 비판 댓글에 "미친 XX야 너 죽여버린다. 상동 사는 거 다 알고 한 번만 더 해봐"라며 협박성 댓글을 썼다.

현재 관련 글은 삭제된 상태다. 원글 작성자라고 밝힌 한 누리꾼은 "사장님께서 집으로 찾아오셔서 눈물을 호소하시며 사과하셔서 사과받았고 글 삭제했다"라고 설명했다.

반면 누리꾼들은 카페 사장을 향한 비판을 이어가고 있다. 아이스크림을 젤라또로 속여 판매한 것이나 정당한 항의를 한 소비자에게 욕설과 협박으로 대응한 것, 집으로 찾아온 것 등이 문제라는 지적이다.

누리꾼들은 "댓글에 협박한 것과 찾아온 게 소름이다", "다른 고객에게도 속여 팔았는데 공개 사과가 필요하다" 등의 반응을 보이고 있다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr