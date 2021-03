사의를 표명한 변창흠 국토교통부 장관이 14일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 'LH 후속조치 관계장관회의'에 참석해 자료를 살펴보고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.