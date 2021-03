대출금리 1%P↑ 가계 이자 12조 늘어…"서민부담 커진다"

0.5%P 오르면 가계 대출 이자 5조9000억 늘어

[아시아경제 이광호 기자]시장금리 상승 등으로 금융기관의 대출금리도 들썩이는 가운데 대출금리가 1%포인트만 뛰어도 현재 대출을 보유한 전체 가계가 내야 할 이자가 12조원이나 늘어난다는 분석이 나왔다.

14일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 윤두현 의원이 한국은행으로부터 받은 자료에 따르면 개인대출(주택담보대출·신용대출 등) 금리가 1%포인트 오를 때 가계대출 이자는 총 11조8000억원 증가했다.

소득분위별 이자 증액 규모는 1분위 5000억원, 2분위 1조1000억원, 3분위 2조원, 4분위 3조원, 5분위 5조2000억원이다.

5분위 고소득층을 빼고 저소득층과 중산층에서만 6조6000억원의 이자 부담이 늘어나는 셈이다.

한은은 이자액 변동 추정을 위해 우선 지난해 4분기 말 기준 '가계신용' 통계상 가계대출 총 잔액(1630조2000억원)을 지난해 '가계금융·복지조사'에서 파악된 소득분위별 금융부채 비중에 따라 나눴다.

우리나라 전체 금융부채 가운데 각 소득분위가 차지하는 비중은 1분위 3.9%, 2분위 9.4%, 3분위 17%, 4분위 25.6%, 5분위 44.1% 수준이다.

한은은 소득분위별 가계대출 가운데 약 72%를 변동금리 대출로 산출했다. 당장 시장금리가 바뀌면 고정금리로 약정을 맺은 차주(돈을 빌린 사람)에게는 영향이 없지만, 변동금리 대출자가 내야 할 이자가 불어나기 때문이다.

한은은 은행권 대출 자료와 비은행권 모니터링 정보 등을 바탕으로 지난해 3분기 말 기준 변동금리 대출 비중을 72.2% 정도로 추정했다. 물론 소득분위별 변동금리 비중에 차이가 있겠지만, 이번 분석에서는 각 분위에 같은 비율을 일괄적으로 적용했다.

같은 방법으로 금리가 0.5%포인트 오를 때 가계대출 이자는 5조9000억원 늘어나는 것으로 관측됐다.

소득분위별로는 1분위 2000억원, 2분위 6000억원, 3분위 1조원, 4분위 1조5000억원, 5분위 2조6000억원이다.

금리 인상 폭을 0.25%포인트로 가정하면 전체 가계의 이자 증가액은 2조9000억원으로 분석됐다. 각 소득분위의 이자는 1000억원∼1조3000억원 증가했다.

