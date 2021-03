[아시아경제 성기호 기자] 예멘 반군 후티(자칭 안사룰라)가 미국의 정전 제안을 사실상 거부했다.

반군측 언론은 12일(현지시간) 반군의 무함마드 압둘-살람 대변인이 "미국의 내전 중단 제안은 지금보다 예멘 상황을 더욱 위험하게 만들 수 있는 모험"이라면서 제안을 받아들일 뜻이 없음을 밝혔다고 보도했다.

무함마드 대변인은 "이번 제안은 사우디아라비아의 입장만 반영하고 있을 뿐 새로운 것이 없다"면서 "미국이 정말 예멘 분쟁을 끝내려면 종전 선언이 선행돼야 한다"고 주장했다.

티머시 렌더킹 미국 예멘특사는 전날 사우디 리야드, 오만 무스카트에서 예멘 내전 당사자들을 만나 정전을 촉구했다.

사우디와 이란의 대리전으로 평가받는 예멘 내전은 2014년 말부터 6년 넘게 이어지고 있다.

