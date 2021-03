◆그리고 우리가 남았다= 과로사와 과로자살로 가족을 잃은 이들이 죽음을 받아들이고 극복해 나가는 과정을 다뤘다. 과로로 인한 죽음을 받아들이는 것과 이를 사회적으로 인정받는 것이 남은 이들의 치유를 위해 얼마나 중요한지 서술한다.(한국과로사·과로자살유가족모임·한국노동안전보건연구소 지음/나름북스)

◆신의 왼손 1·2= 중세 암흑시대를 연상시키는 배경과 흡인력 강한 줄거리로 출간 동시 세계적 인기를 얻은 화제작. 미국, 이탈리아, 독일을 비롯해 30개 언어로 출간됐다.(폴 호프먼 지음/이원경 옮김/문학동네)

◆세계 최고의 부자들을 만난 남= 월가 천재 조던 벨포트부터 스타벅스 의장 하워드 슐츠까지. 세계 최정상 부자들을 만난 저자가 전하는 빠르게 부를 얻고 지속하는 방법. 이 사람들은 어떻게 부자가 됐을까, 그리고 나는 왜 부자가 되지 못하는 걸까.(윌리엄 리스 지음/박우정 옮김/토네이도)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr