GS25, 봄 맞아 '건강 간편식' 라인업 강화

'건강 프레시푸드(Fresh Food)' 통합상품 4종 동시 출시

백색푸드 대체·영양 갖춘 식재료 두부면, 콜리플라워, 곤약, 통밀빵 활용

"고영양 저칼로리 수요 증가…다양한 카테고리서 제품 선보일 것"



[아시아경제 김유리 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 37,000 전일대비 350 등락률 +0.95% 거래량 300,769 전일가 36,650 2021.03.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "착한 편의점, 생존 맞닿은 변화"…CEO 직접 챙긴다GS리테일, 모나미와 콜라보…모나미매직 음료 등 선보여[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close 이 운영하는 편의점 GS25가 '건강 프레시푸드(Fresh Food)' 라인업을 강화한다.

GS25는 건강 간편식 통합상품 '칼로리라인업' 4종을 동시 출시했다고 12일 밝혔다. GS25가 선보인 칼로리라인업 4종은 '290kcal 두부면샐러드파스타', '300kcal 치킨스테이크도시락', '305kcal 곤약닭가슴살김밥', '320kcal 로스트치킨샌드위치'다.

최근 코로나19 영향으로 외부 활동을 삼가고 집에서 보내는 시간이 늘어남에 따라 건강 지향적 삶을 추구하는 고객이 주요 대상이다.

GS25는 쌀이나 밀가루 등의 백색푸드를 대체할 수 있는 건강식 트렌드가 주목받으면서 낮은 칼로리에 영양을 갖춰 인기를 끌고 있는 두부면, 콜리플라워, 곤약, 통밀빵 등 식재료를 활용했다. 제품 패키지 전면에는 칼로리 수치를 내세운 직관적인 디자인을 적용했고 파스텔톤의 통일된 컬러로 봄을 감각적으로 표현했다.

'290kcal 두부면샐러드파스타'는 두부면을 메인으로 샐러드 채소와 오리엔탈 드레싱을 더한 파스타다. 가격은 4300원.'300kcal치킨스테이크도시락'은 단백질을 보충할 수 있는 그릴드 닭가슴살 스테이크를 발사믹 드레싱과 함께 구성했다. 콜리플라워를 활용한 볶음밥, '당근라페' 등 다양한 채소를 활용했다. 가격은 4800원.

'305kcal 곤약닭가슴살김밥'은 흑미잡곡밥에 곤약을 섞어 만든 밥을 베이스로 한다. 참깨소스를 드레싱한 닭가슴살 샐러드와 하얀단무지, 게맛살, 계란구이를 토핑했다. 가격은 2500원. '320kcal로스트치킨샌드위치'는 통밀빵과 구운 닭가슴살에 이탈리안 드레싱과 렌치소스, 신선한 채소를 담았다. 가격은 4000원.

GS25는 이번 간편식을 시작으로 다양한 카테고리의 건강 먹거리 라인업을 지속 선보여 나갈 계획이다.

권영환 GS25 간편식품부문장은 "건강에 대한 관심이 어느 때보다 높아진 상황에서 고객들이 낮은 칼로리로 필수 영양소를 고루 섭취할 수 있도록 건강 간편식의 라인업을 강화해 선보이게 됐다"며 "GS25는 그동안 다양한 시도와 데이터 분석을 통해 확인된 저칼로리 상품에 대한 고객 요구를 충족시키면서 차별화된 가치를 선사하는 건강 먹거리 대표 편의점으로 자리매김할 것"이라고 말했다.

