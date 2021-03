새마을금고중앙회, 주한 베트남대사 만나 "협력 확대"

[아시아경제 송승섭 기자] 새마을금고중앙회는 11일 응우옌 부 뚱 주한베트남대사가 중앙회 본부를 방문했다고 밝혔다.

지난해 8월 주한베트남대사로 부임한 응우옌 부 뚱 대사는 양국을 대표하는 협동조합 기관과의 교류 협력을 논의하기 위해 중앙회를 찾았다. 박차훈 중앙회 회장은 대사의 의견을 듣고 향후 베트남협동조합연맹(VCA)과 교류 방안에 대해 논의했다.

베트남협동조합연맹은 베트남 내 협동조합 회원의 권리와 이익을 보호하고 협동조합의 발전을 위해 다양한 사업을 시행하고 있는 베트남 협동조합 최상위 기관이다. 중앙회는 지난해 해당 연맹과 파트너십을 구축하고 인적 자원개발을 주요 골자로 하는 업무협약을 체결한 바 있다.

박차훈 중앙회장은 “베트남은 한국의 4대 교역대상국이자 협력 파트너”라며 “양국 협동조합 분야의 교류 확대를 통해 서로 발전하고 성장할 수 있길 기대한다”고 전했다.

