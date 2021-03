코로나19 확진 후 6개월까지 항체 생성률 78%…9개월 이후 감소

[아시아경제 서소정 기자] 코로나19 확진 후 6개월까지 100명 중 78명 가량은 자연 면역을 유지한다는 조사 결과가 나왔다.

권준욱 중앙방역대책본부 제2부본부장은 11일 코로나19 중앙방역대책본부 정례브리핑에서 혈장치료제 개발을 위해 2~3회 이상 혈장을 제공한 111명을 대상으로, 코로나19 감염에 따른 중화항체 생성과 지속기간을 조사한 결과 이 같이 나왔다고 밝혔다.

권 부본부장은 "주로 신천지 신도들 가운데 공여혈장자 중 111명에 대해서 조사한 결과, 확진 후 평균 3개월이 지나서 중화항체 생성률은 78%였고, 6개월이 지나서도 여전히 78%였다"라며 "다만 9개월 시점에서는 중화항체 생성률이 67%로 약간 감소한 경향을 보였다"고 말했다.

이번 연구와 관련된 혈장치료제는 완치자의 혈액 내 혈장에 있는 중화항체를 농축해 만드는 것으로, 중화항체는 코로나 바이러스를 무력화할 수 있는 항체다.

권 부본부장은 "이번 조사결과는 코로나19 확진 후에 얻어진 자연면역력의 수준과 지속기간을 간략히 알아본 것"이라며 "향후 방역당국에서는 백신접종을 통해서 생성되는 인공면연력 즉, 중화항체의 지속기간과 이를 비교 연구하는 데 활용토록 하겠다"고 말했다.

혈장치료제의 경우 임상시험 목적 이외의 치료목적으로 41건이 식품의약품안전처로부터 승인받아 사용 중이다.

개인과 단체 혈장 채혈 등을 포함해 혈장 공여 등록자는 현재까지 총 6645명으로, 이 중 4205명에 대한 혈장 모집을 완료했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr