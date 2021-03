단일화 적극적인 오세훈-안철수, 단일화 방식 이견은 여전히 커

전날 전격 회동해…비전토론, 정책협의팀 등 논의

국민의힘 여론조사 수용 여부부터 세부적인 문구 등 견해차

[아시아경제 나주석 기자, 금보령 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 안철수 국민의당 서울시장 후보가 2차 회동을 하는 등 적극적인 단일화 행보를 보이고 있다. 그러나 단일화 방식에 대한 견해 차이는 아직 큰 상황이서 진통은 불가피할 것이라는 전망이 나온다.

오 후보는 11일 KBS 라디오 ‘최경영의 최강시사’에 출연해 "어제 저녁때도 안 후보와 따로 만났다"며 "지난번 1차 회동에서 정한 시한까지 단일화를 하는 것을 원칙으로 하고 비전 발표회 등을 함께 하기로 했다"고 설명했다. 안 후보도 이날 기자들과 만난 자리에서 오 후보와 회동 사실을 확인했다. 안 후보는 "서울시장 선거 야권 단일화 과정에서도 정책 협의팀도 따로 출범시켜 양쪽에서 경선 관련 협상팀과 별개로 시장이 되면 어떻게 정책방향을 할 것지에 대해 협의를 하겠다고 제안해, 오 후보도 흔쾌히 동의하겠다"고 전했다.

관건은 단일화 방식이다. 이날 오후부터 양측 실무협상단이 단일화 방식 등에 논의할 계획이다. 오 후보는 일단 안 후보 측이 주장했던 여론조사 방식의 경선을 수용할 뜻을 밝혔다. 다만 이는 아직 국민의힘 당차원의 입장이 정리된 것은 아닌 탓에, 여론조사 방식으로 수렴될 것인지는 지켜봐야 한다.

설령 양측이 여론조사를 통한 단일화에 합의하더라도, 방법과 문항 등 디테일한 문제도 쟁점이다. 국민의힘은 여전히 야권 단일후보로 누가 적합한지를 묻는 방식을 선호하고 있다. 반면 국민의당은 경쟁력을 묻는 방식을 요구한다. 적합도 방식은 오 후보가 경쟁도 방식은 안 후보가 각각 유리한 것으로 알려졌다.

실무협상 속도도 쟁점이다. 권은희 국민의당 원내대표는 CBS 김현정의 뉴스쇼에서 "실무협상 자체를 국민의힘 쪽에서 지연하면서 해야 되는 일들을 하지 못하는 그러한 상황"이라고 소개했다. 반면 국민의힘은 이날 협상에서 토론회 일정 등을 중심으로 논의하겠다는 방침이어서, 협상 속도를 둘러싼 갈등 가능성도 점쳐진다. 다만 후보 간 접촉을 통해 TV 토론 외 1차례의 비전토론회를 갖는 계획 등에는 합의한 상태다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr