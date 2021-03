'공부 못해 LH 못왔다' 글에…이준석 "거액 챙길 줄 알았으면 당신 떨어졌을 것" 일침

[아시아경제 강주희 기자] '공부 못해서 (LH) 못 와놓고 꼬투리 잡는다'는 등 한국토지주택공사(LH) 직원으로 추정되는 사람의 조롱성 글이 공분을 일으키는 가운데, 이준석 전 국민의힘 최고위원이 10일 해당 글 작성자를 향해 "재미있는 소리"라며 일침을 날렸다.

이 전 최고위원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "LH가 토지주택공사라고 생각하니까 젊은 세대에게 상대적으로 고리타분한 일 같아 보여서 지금의 입사경쟁률 정도가 나온 것"이라며 거액을 챙길 수 있다는 사실을 알았다면 입사 경쟁률이 높아져 해당 글을 쓴 직원은 LH에 입사하지 못했을 것이라고 지적했다.

이 전 최고 위원은 "'입사하면 내부 개발정보 바탕으로 거액 땡길 수 있음' 같은 내용을 알리고 지원자를 받았으면 지금 공부 잘 했다고 주장하는 본인보다 몇 배로 잘했을 사람들이 죄다 집어넣어서(입사 지원 해서) 본인은 떨어졌을 것"이라면서 "내부정보로 한탕 땡길 수 있다는 정보부터가 내부정보였던 것"이라고 꼬집었다.

앞서 9일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에 LH 직원으로 추정되는 누리꾼이 쓴 글이 확산하며 논란이 됐다.

글쓴이는 이번 LH 임직원들의 신도시 예정지 투기 의혹과 관련해 "이게 우리 회사만의 혜택이자 복지인데 꼬우면(부러우면) 너희도 우리 회사로 이직하든가. 공부 못해서 못 와놓고 꼬투리 하나 잡았다고 조리돌림 한다"고 LH에 대한 비판을 향해 날을 세웠다.

글쓴이는 또 "어차피 한두 달만 지나면 사람들 기억에서 잊혀져서 물 흐르듯 지나갈 것이라고 (다른 직원들은) 생각하는 중. 나도 마찬가지"라면서 "너희가 아무리 열폭(열등감 폭발)해도 난 열심히 차명 투기하면서 정년까지 편하게 다닐 것"이라고 조롱하는 듯한 발언을 했다.

해당 글은 현재 삭제됐으나 이후 온라인 커뮤니티를 중심으로 캡처본이 확산했다. 이번 투기 의혹과 관련해 국민을 조롱하는 망언이 잇달아 논란되면서 시민들 사이에서는 LH를 향한 비판의 목소리가 더욱 거세지고 있다.

