[아시아경제 박지환 기자] 한국공인회계사회는 최근 코로나19 확산세가 집중된 수도권 지역의 의료진을 격려하기 위해 2만3000여명 공인회계사의 뜻과 정성을 모아 대한적십자사 본사에 구호성금 1억원을 기탁했다고 10일 밝혔다.

구호성금은 수도권 전담병원인 인천적십자병원 등에 전달해 코로나19 최전선에서 헌신하고 있는 의료진들의 필요 물품을 지원에 쓰인다.

이날 대한적십자사 본사에서 열린 기탁식에는 한국공인회계사회 김영식 회장, 이병래 대외협력부회장과 대한적십자사 신희영 회장, 김태광 사무총장, 이재승 재원조성본부장이 참석했다.

김영식 회장은 "오늘 기탁한 구호성금이 코로나19 장기화로 심신이 지쳐있는 의료진에게 조금이나마 도움이 됐으면 한다"고 말했다.

