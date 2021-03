EMA의장 "러 백신 승인 확률, 러시안룰렛 수준"…러시아 "부적절 발언"

의장 "스푸트니크V 백신 안정성 자료 불충분"

러 "의장, 부정적 논평 공개사과해야"

[아시아경제 기하영 기자]유럽연합(EU)의 의약품 평가·감독기구인 유럽의약품청(EMA) 고위인사가 러시아제 코로나19 백신 '스푸트니크 V'를 부정적으로 평가한 데 대해 러시아가 공개사과를 촉구했다.

9일(현지시간) 리아노보스티·AFP 통신 등에 따르면 EMA 이사회 의장이자 오스트리아 보건청 의약품 시장 감독 책임자인 크리스타 비르투머-호흐는 전날 자국 ORF 방송과의 인터뷰에서 "오스트리아가 자체적으로 스푸트니크 V 백신을 승인할 가능성은 아주 작다"고 밝혔다.

호흐는 "헝가리가 자체적으로 긴급 사용을 승인했지만 우리(오스트리아) 경우에는 쉽지 않을 것이다"이라며 "정부가 허가해야 하지만 그것은 러시안룰렛에 비교될만하다"고 평가했다.

그는 백신 접종을 받은 사람들의 안전성에 관한 충분한 자료가 아직 없다고 지적하면서 "나는 (오스트리아가) 긴급사용을 승인하지 말 것을 강력히 권고한다"고 조언했다.

이같은 호흐 의장의 발언에 대해 러시아 백신 개발자 측은 트위터를 통해 "스푸트니크 V를 승인한 EU 국가에 대해 부정적 논평을 한 호흐에게 공개적 사과를 요구한다"며 "그녀의 논평은 현재 진행 중인 EMA의 (스푸트니크 V) 심사 과정에 대한 정치적 개입 가능성이라는 심각한 문제를 제기한다"고 비판했다.

이어 "EMA가 다른 백신에 대해 유사한 식으로 논평한 적이 없었다"면서 "EMA는 스푸트니크 V를 승인한 46개국 감독기관의 신뢰를 훼손할 권리가 없다"고 비난했다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인도 이날 기자들에게 "이 유감스런 발언(호흐 의장 발언)은 적절치 않은 것"이라며 "세계 여러 나라에서 나타나는 스푸트니크 V 백신 수요는 이 백신의 필요성과 인기를 보여주고 있다"고 주장했다.

이에 호흐는 9일 기자회견에서 다시 EMA의 스푸트니크 V 백신 승인 전망과 관련, 러시아 측과의 소통 과정이 어렵게 진행되고 있으며, 이 백신의 EU 진출 시점을 예측하기는 어렵다면서 거듭 부정적 견해를 밝혔다. 그는 "며칠 전에 러시아가 EMA에 제출한 스푸트니크 V에 관한 첫번째 자료 검증이 시작됐다"며 "이 백신은 다른 모든 백신들과 마찬가지로 제품의 질, 안전성, 효능과 관련한 EU 기준에 부합해야 한다"고 강조했다.

호흐 의장과 러시아 측의 논쟁은 EU 국가인 오스트리아가 EMA 승인과 관계없이 자체적으로 스푸트니크 V 백신의 자국내 사용을 승인하는 방안을 검토 중인 것으로 알려진 가운데 벌어졌다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난달 26일 제바스티안 쿠르츠 오스트리아 총리와 전화 통화를 하고 스푸트니크 V 백신의 오스트리아 공급과 현지 생산 문제 등을 논의했다. 쿠르츠 총리는 이어 지난주 스푸트니크 V 마케팅을 담당하는 러시아 고위인사와 만난 것으로 알려졌다.

앞서 쿠르츠는 "백신 문제가 러시아와 서방 간 지정학적 싸움에 휘둘려선 안 된다"고 지적하면서도 "오스트리아는 코로나19 백신 승인과 관련한 EMA의 권고를 따를 것"이라고 밝혔다.

EU는 러시아가 스푸트니크 V 백신을 서방을 압박하는 소프트파워로 이용할 것을 우려하고 있다. 지금까지 EU는 미국 화이자와 모더나, 영국 아스트라제네카 백신의 긴급 사용을 승인했으며, 이번 주에 1회 접종 백신인 미국 존슨앤존슨(J&J) 제품 승인 여부를 앞두고 있다. EMA는 지난 4일 러시아제 스푸트니크 V 백신 승인을 위한 심사에 착수했다.

러시아 당국에 따르면 지금까지 스푸트니크 V 백신 사용을 승인한 국가는 러시아를 포함해 46개국이다. 헝가리와 슬로바키아 같은 일부 EU 국가들도 EMA 승인에 앞서 독자 결정으로 스푸트니크 V의 긴급 사용을 승인했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr