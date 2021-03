오는 12일 쿼드 온라인 정상회담 개최 조율

[아시아경제 기하영 기자]스가 요시히데 일본 총리와 나렌드라 모디 인도 총리가 9일 전화 정상회담을 갖고 쿼드(Quad·미국·일본·호주·인도) 협력을 추진하기로 의견을 같이했다고 교도통신이 보도했다.

보도에 따르면 스가 총리는 동·남중국해에서 중국에 의한 일방적인 현상 변경 시도와 중국 해경법 시행, 홍콩 및 신장·위구르 자치구 정세에 대해 심각한 우려를 표명했다.

쿼드 4개국은 12일에 첫 온라인 정상회담을 개최하는 방향으로 조율하고 있다고 교도통신은 전했다.

이날 양국 정상의 전화 회담에선 중국의 해양 진출을 염두에 두고 '자유롭고 열린 인도 태평양'의 실현을 위한 협력이 중요하다는 인식을 공유했다.

