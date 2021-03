금호석유, 전기차 사업 진출하고 배당 2.8배 확대…'뉴비전' 주총 안건 공개

주총 안건 확정 및 홈페이지에 '중장기 성장 전략' 게시

차별화된 사외이사 후보진, 독립성 및 전문성 돋보여

[아시아경제 황윤주 기자] 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 11,500 등락률 -5.31% 거래량 614,628 전일가 216,500 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 금호석유화학, 보통주 1주당 4200원 현금배당 결정박철완 상무, 금호석유화학 주식 추가 매입…모친도 가세금호석유, 커뮤니티 활발... 주가 -4.64%. close 화학이 배당을 기존(보통주 1주 당 1500원)보다 2.8배 확대하고, 전기차 배터리 등 신규 사업에 진출하겠다는 비전을 제시했다. 또 이정미 전 헌법재판관 등 성별과 전문성을 강화한 사외이사 후보를 추천했다.

금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 11,500 등락률 -5.31% 거래량 614,628 전일가 216,500 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 금호석유화학, 보통주 1주당 4200원 현금배당 결정박철완 상무, 금호석유화학 주식 추가 매입…모친도 가세금호석유, 커뮤니티 활발... 주가 -4.64%. close 화학은 9일 이사회를 열고 이같은 내용의 제 44기 정기주주총회 안건을 확정하고 공시했다. 상정 안건은 ▲재무제표 및 이익배당 승인의 건 ▲정관 일부 변경의 건 ▲사내이사 선임의 건 ▲사외이사 및 감사위원회 위원 선임의 건 ▲감사위원회 위원 선임의 건 ▲이사 보수한도 승인의 건으로 확정하였다.

별도의 주주제안 내용 중 이익배당(배당금) 관련 부분을 제외한 (정관 변경, 사내이사, 사외이사, 감사위원회 위원) 나머지 내용은 회사 측 내용과 함께 모두 상정되었으며, 이익배당(배당금)에 대해서는 주주제안의 적법성 등에 관해 현재 법원의 심리가 진행 중으로 해당 안건 상정 여부는 추후 법원의 결정에 따르기로 했다.

상정 안건별로 살펴보면 다음과 같다. 재무제표 및 이익배당 승인의 건에서는 보통주는 주당 4200원(대주주 4000원), 우선주는 주당 4,50원으로 총 배당금은 1158억원이다. 2020년 실적이 큰 폭으로 개선된 점을 고려하여 총 배당금은 전년대비 약 180% 증가한 수준이며 5년전부터 지속적으로 추진해 오고 있는 최대주주 등에 대한 차등배당도 전년 대비 33% 확대하였다. 또 기존 배당정책 보다 상향된 별도 재무제표 기준 20~25%의 배당성향을 향후 2~3년간 유지하고, 개선된 현금 흐름에 맞추어 성장을 위한 전략적 투자 외 배당 상향 정책을 추진해 가기로 했다.

정관 일부 변경의 건에서는 지속가능경영 및 사회적 가치 창출의 기반 마련을 위한 지배구조 개선 방안을 마련했다. 회사 측 안으로는 주주 가치 중심 이사회 운영을 담보하는 핵심 방안으로 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 이사회의 독립성, 투명성 및 합리성을 제고하며, ESG(환경·사회·지배구조)경영 성과를 관리하기 위한 EGS위원회, 계열회사 및 특수관계인 간 거래의 투명성 제고와 이해상충 감시를 위한 내부거래위원회, 이사 보수 결정 과정의 객관성 및 투명성 확보를 위한 보상위원회를 각각 설치하기로 하였으며 실질적인 독립 운영을 위해 해당 위원회는 사외이사 중심으로 운영할 계획이다. 한편 주주제안 측 안으로는 이사회 의장을 사외이사 중에서 선임하며, 내부거래위원회와 보상위원회를 설치하는 내용으로 상정되었다.

사내이사 선임의 건에서는 보다 적극적인 ESG 경영전략을 준비하고 이사회의 전문성 제고를 고려한 이사회 구성안을 마련했다. 회사 측 안으로는 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 11,500 등락률 -5.31% 거래량 614,628 전일가 216,500 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 금호석유화학, 보통주 1주당 4200원 현금배당 결정박철완 상무, 금호석유화학 주식 추가 매입…모친도 가세금호석유, 커뮤니티 활발... 주가 -4.64%. close 화학 영업본부장인 백종훈 전무를 후보로 추천했다. 백종훈 전무는 1988년 금호쉘화학 입사 이후 금호피앤비화학 등을 거치면서 R&D, 영업 업무를 담당하며 전문가로 그 동안의 직무경험과 영업부문의 전문 역량을 토대로 주력사업의 우위를 강화하며 지속가능한 성장 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다고 밝혔다. 한편 주주제안 측 안으로는 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 11,500 등락률 -5.31% 거래량 614,628 전일가 216,500 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 금호석유화학, 보통주 1주당 4200원 현금배당 결정박철완 상무, 금호석유화학 주식 추가 매입…모친도 가세금호석유, 커뮤니티 활발... 주가 -4.64%. close 화학 고무해외영업 임원인 박철완 상무를 추천했다.

사외이사 및 감사위원회 선임의 건에서는 재무, ESG, 회계, 법률 등 각 부문별 전문성 및 구성원의 성별 등 다양성을 종합적으로 검토하여 전원 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 최종 후보자로 선정, 추천하였다. 회사 측 안으로는 법무법인 로고스 상임고문변호사인 이정미, 서울대학교 행정대학원 교수인 박순애, 가천대학교 석좌교수인 최도성, 서울대학교 경영대학 교수인 황이석 등 총 4명을 후보로 각각 추천하였다. 이 가운데 최도성, 황이석 후보는 감사위원회 위원 후보이기도 하다. 한편 주주제안 측 안으로는 전 보스턴컨설팅그룹 코리아오피스 대표인 이병남, 데튼스리(Dentons Lee) 외국변호사인 민 존 K(Min John K), Facebook 동남아시아 총괄 대표인 조용범, 이화여자대학교 공과대학 환경공학과 교수인 최종현 등 총 4명을 후보로 각각 추천하였다. 이 가운데 이병남, 민 존 K 후보는 감사위원회 후보이기도 하다.

더불어 회사는 주주가치의 지속적인 개선을 위한 구체적이며 실행 가능한 'New vision'을 통한 2025년 매출액 9조를 목표로 하는 중장기 성장전략 및 최근 금호리조트 인수 건에 대한 설명자료를 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 11,500 등락률 -5.31% 거래량 614,628 전일가 216,500 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 금호석유화학, 보통주 1주당 4200원 현금배당 결정박철완 상무, 금호석유화학 주식 추가 매입…모친도 가세금호석유, 커뮤니티 활발... 주가 -4.64%. close 화학 홈페이지 내 '지속가능경영을 위한 중장기 성장 전략'을 게시해 안건에 대한 주주의 이해를 돕는다고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr