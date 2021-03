김영록 전남지사 “실질적 도민 생활 개선에 집중 할 것”

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 실질적 도민 생활 개선에 집중할 것을 주문했다.

9일 전남도에 따르면 김 지사는 이날 실·국장 정책회의에서 “실질적인 도민 생활 개선이 이뤄지도록 도정 핵심 현안에 대해 체크포인트를 정해 주기적으로 진행 상황을 관리하자”고 말했다.

또 “리얼미터에서 실시한 2월 주민생활만족도 조사에서 전남이 22개월 연속 1위를 차지하고, 광역단체장 평가에서도 9개월 만에 1위를 회복한 것에 대해 격려해준 도민들께 도정 성과로 보답해야 한다”고 강조했다.

세계 최대 해상풍력발전단지 조성을 비롯해 2050 전남 탄소중립 종합계획, 초강력레이저센터 구축, 유엔기후변화협약당사국총회(COP28) 유치, 도서종합개발사업 등 도정 핵심사업에 대해 월별·분기별 진도를 철저히 점검, 차질없는 추진을 요청했다.

김 지사는 “최근 전남 농수축산물 종합 쇼핑몰인 남도장터가 ‘2021 국가 소비자중심 브랜드 대상’에 이어 ‘2021 소비자선정 최고의 브랜드 대상’을 잇따라 수상한 것은 지난해 매출이 급증했기 때문으로 농어민에게 큰 보탬이 되고 있다”며 “또한 국가균형발전위원회의 취약지역 개조사업 공모에서 3년 연속 전국 최다 선정된 것 역시 도민 생활에 실질적 도움을 주는 성과다”고 평가했다.

지역 현안 관련 2개 특별법의 3월 임시국회 통과를 위한 전방위적 노력도 당부했다.

김 지사는 “최근 ‘여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예 회복에 관한 특별법안’에 대한 분위기가 긍정적 방향으로 전환돼 본회의 통과가 예상되지만, 국회 상황은 항상 유동적이므로 긴장의 끈을 놓지 말아야 한다”며 “상대적으로 ‘한국에너지공과대학교법’ 제정은 상황이 녹록치 않으므로 상임위인 산자위와 법사위, 국회 본회의까지 더욱 적극적인 대응이 필요하다”고 독려했다.

그러면서 “현안 가운데 가장 어려운 부분이 인구정책이다”며 “도 차원에서 결혼축하금 지급과 같은 전남만의 상징적 의미가 있는 정책을 발굴해 추진하고, 정부 차원에서 할 일이 있으면 국가적 과제로 건의해 종합 지원이 이뤄지도록 할 것”이라고 말했다.

